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麥當勞內地及港業務 凱雷等擬售部分股權

【明報專訊】彭博引述消息人士稱，凱雷集團（Carlyle Group）及​​​​​​​​​中信資本旗下私募股權投資部門信宸資本（Trustar Capital），擬出售麥當勞內地及香港業務的部分股權，已接洽新加坡政府投資有限公司（GIC）、阿布扎比主權財富基金Mubadala Investment，涉資40億美元（約312億港元），計劃將於第四季與投資者落實協議。

涉資312億 或第四季落實協議

報道指出，包括債務在內，今次交易的業務估值高達100億美元，股東現已同意該計劃。凱雷、信宸資本、Mubadala及GIC的代表均拒絕置評，報道另外引述一名發言人回應查詢時稱，麥當勞目標是通過股東資金及其他資源，將其門店數量增加到10,000間，在內地達至可持續增長，今年計劃在內地再開設900間門店。

麥當勞（美：MCD）早於2017年以17億美元（約132.6億港元）價格出售其內地與香港業務的80%股權，凱雷集團和信宸資本至今分別持有28%和42%的股權。

報道指出，兩者正在成立一個新投資工具，使現有投資者可選擇部分退出，同時吸引新資金，以推動麥當勞業務增長。凱雷集團和信宸資本未來將出售部分股權，保留管理和擴展業務的控制權，並有機會將部分資金重新投資於新投資工具。