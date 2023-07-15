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採「循環派牌」分配 中銀：可抽25至30手

【明報專訊】新一批銀債加息至5厘具吸引力，惟銀債採「循環派牌」方式分派，非認購得多分派愈多，即使回報吸引亦毋須以上限100萬元大額認購。按去年經驗，銀債認購反應熱烈，申請錄得超額認購，最終發行額提高至上限目標金額，惟每人亦只能分派最多21手。中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，今批銀債超額認購機會大，建議資金充裕的長者可認購25至30手。

半年結後拆息下跌 定存息回落

中銀香港及匯豐繼續為今批銀債的聯席安排行及配售銀行之一。周國昌認為，今批銀債息率吸引，認購人數將較去年更多，預計有30萬人認購，料平均認購金額將接近20萬元，認購規模達600億元。他指基於「循環派牌」方式，若部分投資者認購額較小，認購較多的投資者可在機制下獲配發更多手。他認為，若客戶希望「有咁多拎咁多」，建議申購不多於30手。銀債7月至8月發行，剛過半年結，港元拆息有所回落，最近銀行定存息下跌，增加銀債的吸引力。周國昌提到，去年經線上認購比例上升至四成，料有關比例會繼續上升。該行亦於分行設有特快專櫃，協助有需要的長者認購。

匯豐銀行大中華市場外匯固收交易部主管黃子卓表示，銀債屬優質產品，「可攻可守」，回報穩定，而且設計簡單，市場上類似產品不多，合資格投資者應根據個人財政和取向作申購部署。