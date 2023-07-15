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比亞迪發盈喜 料半年多賺1.9至2.3倍

【明報專訊】比亞迪（1211）昨日預告今年上半年業績，預料股東應佔溢利為105億元至117億元人民幣，按年增長1.92倍至2.25倍。集團解釋，新能源汽車銷量在去年同期的高基數上實現強勁增長，市場份額持續提升。比亞迪股價昨日收市微跌0.53％，報262.6元。

另外，路透社引述消息人士表示，比亞迪已經向印度監管機構提交了一份價值10億美元（約78億港元）的投資議案，計劃與當地一家公司合作興建電動汽車廠、電池廠、充電站、研發中心和培訓中心，比亞迪和印度商業及重工業部未有即時回應印度投資議案事宜。

路透稱計劃印度建合資廠

路透社報道表示，比亞迪與總部設於印度第四大城市海德拉巴（Hyderabad）的民營公司Megha Engineering and Infrastructures，已經向當地相關監管機構提交投資提案，計劃成立電動車合資企業。有消息人士表示，比亞迪於印度的長期計劃是建立旗下所有系列電動車的生產線，包括小型車型及豪華級車型。比亞迪同時亦計劃於幾年內，將印度生產規模擴大至每年生產10萬輛電動車，並於建立生產線的同時，先會由汽車部件運送到印度再組裝開始運行。

特斯拉重啟投資印度討論

比亞迪為全球最大電動汽車和插電式混合動力汽車的生產商，此次進軍作為全球第三大汽車市場的印度，將挑戰在電動汽車銷量方面仍然領先的特斯拉（美：Tesla），特斯拉最近亦與印度政府重啟商討投資的討論，準備在印度開設年產量高達50萬輛的電動車廠，目前雙方就建立電動車零件供應鏈，以及政府資助框架等進行磋商。