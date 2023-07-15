國泰半年轉賺逾40億 員工獲酬謝金 擬未來一年贖回195億優先股

明報記者 黃志偉

國泰於2020年疫情期間最多蝕117.8億元（見圖），但踏入2021年逐漸收窄虧損，去年上半年虧損50億元，減少至下半年的15.5億元。隨今年全面通關，國泰行政總裁林紹波表示，復常之路已步入正軌，指集團旗下航空公司業務表現持續改善，財務狀况亦見穩健；加上國航（0753）向第三方增發A股，變相令國泰所持國航權益由18.13%減至16.26%，而產生一筆19億元的非現金收入，令集團上半年成功扭虧。即使扣除該筆非現金收益，估計國泰上半年盈利，仍有21億元至26億元，重回疫情前水平。

富瑞：反映管理層對未來正面

另外，國泰公布一年內計劃贖回195億元優先股。事實上，國泰去年全年維持經營現金流入共178億元，甚至超越2019年153億元水平，實有能力贖回優先股。再者今年8月起為優先股發行後第4年，國泰要為相關優先股支付5厘利息，假設未有贖回優先股一分一毫，其利息開支便達4.875億元，故不難理解國泰有更大誘因盡快贖回相關優先股。

而早年優先股及供股所籌得的311億元，國泰指仍有96億元尚未動用，其餘款項於今年上半年已用於一般企業用途。

林紹波又表示，集團計劃向員工發放特別酬謝金，發放最高為6星期合資格酬金的特別酬謝金。此特別酬謝金將連同9月份薪酬一併發放。至於去年底或之前入職員工，將獲發兩星期合資格酬金；而在2020年至2022年期間曾參與特別休假計劃或同類計劃，並一直持續受聘至今的員工，將額外獲發4星期合資格酬金。國泰續指，稍後會推出一項新的利潤分享計劃，具體細節將於下個月內部公布。

機組協會：獎金較長期剝削仍小

國泰機師組成的香港航空機組人員協會（HKAOA）回應指，歡迎國泰向員工派發特別感謝獎金，但與國泰對機師及空中服務員的長期剝削（long term cuts）相比，是次獎金只是滄海一粟（a drop in the ocean），並認為即使有獎金亦無阻機師繼續辭職。協會又認為，香港仍需數年才可恢復全球航空樞紐地位。