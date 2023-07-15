摩通次季多賺67%勝預期 富國績佳股價升 花旗利潤跌36%

儘管淨利息收入增長抵消了交易低迷的打擊，以資產值計算，美國第三大銀行花旗集團（美：C）受支出增加等因素影響，第二季利潤按年跌36%至29.2億美元（約228億港元），每股盈利為1.33美元，雖略高於分析師預期的1.31美元，但股價早段跌逾1%。由於華爾街大行整體盈利表現勝預期，美股3大指數早段續升，道指升逾百點。

摩通購第一共和 增利息收入

面對美國地區銀行陷入動盪，摩通於5月通過美國政府支持的交易，收購了已倒閉的第一共和銀行大部分資產，提振了摩通的淨利息收入（貸款收入扣除支付給存戶的利息）。摩通第二季的淨利息收入按年增長44%至219億美元；若不包括收購第一共和銀行資產，次季淨利息收入增38%。

摩通次季整體收入按年增長34%至413.1億美元，高於分析師預期的386.6億美元。若不包括收購第一共和銀行的資產，收入按年增21%，而利潤仍將增長40%。

受惠加息周期 大行近季利潤增加

受惠於美聯儲局加息周期，美國大行過去幾季利潤增加。儘管市場押注加息周期接近尾聲，摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）大派定心丸，強調美國消費者的資產負債表保持健康，並繼續消費，儘管速度稍慢，預期美國經濟將保持彈性。不過摩通次季為潛在信貸損失撥備29億美元，較去年同期增加1倍以上。

雖然加息期間妨礙併購活動的收入，但首次公開募股（IPO）的活動開始增加，摩通第二季的投行業務收入按年增長11%至15億美元。

至於富國，第二季淨利息收入雖按季略為下降，但按年增長29%至131.6億美元。富國上調了全年淨利息收入指引，預計今年的淨利息收入，將較去年的450億美元增長14%，較此前預測上調4個百分點。不過值得注意的是，富國第二季註銷了7.64億美元的貸款，而去年同期為3.44億美元，主要由於商業房地產貸款及信用卡的壞帳增加。該銀行另為不良貸款撥備9.49億美元。

花旗支出增9% 為裁員準備

花旗第二季的淨利息收入亦按年增長18%，但低於摩通和富國分別44%和29%的增幅。淨利息收入增加，有助抵銷花旗在投行及交易業務的疲軟表現。花旗次季來自投行及交易業務在內的機構客戶群收入，在次季按年跌9%至104.4億美元。不過花旗上季開支按年急增9%至136億美元，部分由於該行此前預期裁員將產生巨額遣散費用。

（綜合報道）

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