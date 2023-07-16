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摩通富國增房地產貸款損失撥備

標籤：經濟

【明報專訊】美國多家大型銀行上周五公布業績，摩根大通（美：JPM）及富國銀行（美：WFC）均表示，消費與商業物業借貸損失風險上升，已為商業房地產貸款的預期損失預留更多資金。

富國銀行的報告顯示，該行為商業房地產的信貸損失準備金已增加9.5億美元。富國銀行行政總裁Charles Scharf表示，截至目前為止，該行辦公樓投資組合未出現重大損失，但正為市場預期將長期呈現的疲軟表現作準備。

此外，該行報告提到截至6月底平均存款下跌7%至1.3萬億美元，反映消費者存款流出至消費支出，以及客戶轉向收益率更高的替代品，該行首席財務官Mike Santomassimo亦預計存款會繼續下跌。

花旗：消費者貸款無力償債率將升

此外，今年5月收購了第一共和銀行（First Republic Bank）的摩通，其第二季商業房地產收入從首季6.4億美元增至8.1億美元。根據該行報告，寫字樓投資組合共產生11億美元的信貸損失撥備。

摩通財務總監Jeremy Barnum表示，雖然該行辦公樓投資組合規模相當小，但根據第二季所看到的情况，認為增加信貸損失準備金情况合理。

花旗（美：C）亦於同日公布次季業績，該行警告信用卡及其他消費者貸款的無力償債比率將持續上升，料今年底前或有機會回復至正常水平；該行亦會將顯著減少提供併購的融資借貸。