moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

馬斯克失誤多 Twitter面臨Threads挑戰

【明報專訊】Twitter大股東馬斯克與Meta創辦人朱克伯格一度揚言要作籠中鬥，但實戰之前先有新一輪商戰上演。Meta旗下Threads於近兩周前上線，不足一周用戶人數已破億，打破ChatGPT兩個月破億的紀錄。由於其介面、功能與Twitter十分相似，Twitter向Threads發律師信，指控對方竊取商業機密，馬斯克暗斥Threads「作弊」。自馬斯克入主Twitter以來大手改革，不少舉動惹來爭議，如管理層大換血、裁員八成，最終令廣告商流失，令外界視Threads為來勢洶洶的勁敵，然而Instagram高層認為，Threads要撼動Twitter地位，殊不容易。

資料來源：《華爾街日報》、《福布斯》、《衛報》、英國廣播公司、路透社、The Verge

Threads在7月6日推出，全球約100個國家的蘋果、Android的手機程式商店上線，用戶人數增長之快，連朱克伯格亦震驚，形容為「難以置信」，他又稱，目前1億個帳戶大多來自自然需求，「我們甚至還沒做很多宣傳。」現時Threads的潛力未完全發揮，因Threads未在歐盟市場開通，目前仍在與當地《數碼市場法案》（Digital Markets Act）搏鬥中，以符合當地私隱法規。朱克伯格稱：「我們很注重親和（kindness）及將這裏變成友善（friendly）的地方。」

Threads不足一周用戶逾億

破ChatGPT紀錄

Meta產品總監Chris Cox表示，許多創作者及公眾人物希望有「正常運作」的平台可以信任及依賴，以發布內容，公司旨在確保創作者可有「穩定地方」去吸納觀眾。他透露，Threads已有一些著名人物進駐，如唱片騎師DJ Slime、西藏精神領袖達賴喇嘛、美國名嘴Oprah等。Instagram主管Adam Mosseri在《紐約時報》網上電台表示，Threads較Meta系內其他平台支持公眾討論，但公司希望聚焦在體育、音樂、時裝、設計等輕鬆話題。

坊間評論Threads用法與Twitter非常相似，用慣Twitter的用戶要適應Threads不難，若干功能及介面類似，例如帖文要求簡短、用戶可將他人帖文「重貼」等。網絡數據公司Similarweb指出，Threads推出後兩日內，Twitter流量已較上周跌5%，按年則跌11%。據新聞網站Semafor指出，在Threads推出後幾小時，Twitter律師Alex Spiro向朱克伯格發信，指控Meta「有系統、故意、非法地竊取Twitter的商業秘密及其他知識產權。」又指控Meta僱用了數十名能接觸機密的Twitter前員工，要求立即停止使用相關資料，否則入稟法院，Meta否認指控。馬斯克在Twitter發帖，不點名斥「競爭可以，作弊不行（Competition is fine, cheating is not）」。

業內雖曾出現Mastodon、BlueSky等社交平台，但用戶人數不多，遠不是Twitter對手，然而今次Threads用戶增長速度驚人，加上Twitter自馬斯克入主以來便動盪頻生，惹來市場猜測，Twitter地位會否不保。

馬斯克去年10月底起執掌Twitter，隨即大刀闊斧改革，趕走行政總裁Parag Agrawal等高層，裁去Twitter近半員工，至4月員工人數已大概由7800名降至1500名，又要求全部員工重返辦公室。馬斯克對下屬要求極高，指若要建立「Twitter 2.0」並在競爭日益劇烈的世界中成功，須承受工時長、負荷重的工作。至於被解僱的前員工正發起訴訟，指控馬斯克食言，本來承諾資深員工的遣散費以半年薪金起跳，現在卻只有3個月薪金，向馬斯克及Twitter索償至少5億美元。

馬斯克自稱為「絕對主張言論自由的人」，執掌Twitter後將多名備受爭議的人物帳戶解封，包括特朗普、發表反猶太言論說唱歌手Ye（前稱Kayne West）、發表厭女言論的拳手Andrew Tate等，不時與歐美左翼分子針鋒相對。馬斯克一度在Twitter封鎖《華盛頓郵報》、《紐約時報》等報章記者帳戶，後來順應用戶投票結果而解封。

Twitter限瀏覽帖文量 用戶不滿

馬斯克表示，示威團體破壞美國的言論自由，向廣告商施壓，使Twitter收入急降。馬斯克入主一個月後，廣告商紛紛考慮是否繼續在Twitter落廣告，包括手機大廠蘋果等。有見廣告商撤離，馬斯克急忙推出月費計劃，希望訂閱收入能佔總收入一半，但廣告始終佔Twitter多達九成收入。馬斯克曾透露，缺乏大筆訂閱收入，恐怕Twitter未能捱過即將到來的經濟不景。馬斯克今年5月延請NBC環球前廣告業務主管Linda Yaccarino出任Twitter行政總裁，意欲挽救廣告收入。截至6月，Twitter有盈利的活躍月費用戶約為5.35億名。

馬斯克於本月初宣布，臨時限制Twitter用戶每日可瀏覽的帖文數量，減少人工智能公司採集數據，但未說明限制多久。獲認證用戶每日可閱1萬個帖文、現有一般用戶日限1000個帖文，新用戶日限500個。「再見Twitter（Goodbye Twitter）」旋即在美國成為熱門話題。馬斯克此前曾表示，不滿ChatGPT的公司OpenAI取用Twitter資料，用作訓練大型語言模型。

分析：Meta助企業推廣勝Twitter

綜合科網及投資界分析，Meta讓Instagram用戶直接使用Threads，追蹤清單亦可一併搬過去，方便網民大遷徙，是明智之舉。不過，雖然現時Twitter正經歷動盪，但新興的社交平台達到收支平衡之前，通常需要一段時間耕耘。Adam Mosseri表示，Threads目前不急於變現，旨在先建立大眾喜愛的平台，而Twitter本身有許多歷史，並形成獨特的網絡，也有非常強健的社區及網絡效應，「若低估Twitter和馬斯克，我認為是個錯誤」。獨立投行顧問艾維克分析員Mark Mahaney認為，Threads母公司Meta擅長協助企業向適合的客戶群做市場推廣，這點比Twitter做得好。

[企業地球村]