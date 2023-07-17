moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

李業廣：朱鎔基成H股上市關鍵 拍板採國際會計準則 助港打開萬億美元商機

【明報專訊】國企H股來港上市不經不覺30周年，作為當中的推動者及見證人，香港交易所（0388）前主席李業廣上周五與傳媒會面細數當年，指當年全賴國家時任副總理朱鎔基聽從進言，讓擬來港上市的國企全面採納國際會計準則，為H股成功上市至為關鍵。H股來港上市，不單為當年國家苦於為國企引資，進行設備及技術更新帶來出路，並利用市場力量加快國企改革，更成為香港金融市場往後30年，開拓逾萬億美元融資額的巨大商機。

明報記者 陳偉燊

李業廣回想起在1991年，當時內地需要從計劃機制邁向市場機制，亦要引進外資去更新設備及技術，但是全國外匯儲備才217億美元，遠遠滿足不到企業所需。聯合交易所便於1992年向內地提交建議，讓國企來港上市集資，他們及後獲時任國家副總理朱鎔基會面，並且成立包括10人小組跟進，港方的5人小組由李業廣任組長。

青島啤打頭炮 中資股累計逾1400隻

自從1993年7月15日青島啤酒（0168）為中資企業來港上市開創渠道後，至今已30年。據港交所統計，以H股、紅籌及民企形式來港上市的中資企業共有1400多家，IPO連上市後二手市場融資共約8.2萬億元（折合近1.1萬億美元）。李業廣笑言：「中國內地外匯儲備3萬多億美元，有部分都是經港股市場籌資的。」他又指中資股對香港市場影響重大，現時合共已佔總市值76%，成交佔比更達87%。李業廣直言：「這令香港獲得150年來最大機遇，沒有H股亦不會有今日的地位。」

實現H股上市前，李業廣坦言亦排除了不少阻礙。當時中方代表因為當時內地未有《公司法》，懂國際會計準則的人數亦少，多不贊成一步到位去推動國際標準。他們因應提議借助在港六大國際會計師行（現只剩四大），去改編成符合國際準則的報表。他說：「最終由朱鎔基擺平，要多謝他，他的決定好有意義。」港方建議將保障投資者條文列入《公司章程》，並在《上市規則》內設《必備條款》，令保障條文只能加而不能減。上海石化（0338）緊接青啤實現港、美上市，他說這甚具深層意義，反映來港上市獲國際投資者信任。

人民幣國際化成港第二個百年機遇

至於外資參與港股市場近年似見減少，李業廣認為當中存在複雜的政治、經濟因素，但不認為會出現金融脫鈎。「不少外資機構，尤其歐資，本身都面對資金問題……但只要有錢賺，它們不會離開香港，趕也不會走。」雖然近期新股上市氣氛較前薄弱，李業廣卻料有更多在外國上市的內地企業回流香港。這除了因為在外國上市使費昂貴外，亦涉及政治原因。隨着金磚五國醞釀共同貨幣，在港市場買賣又實行雙幣化，加上全球多國醞釀去美元化，他認為這對香港屬第二個百年機遇。

（國企上市30年）