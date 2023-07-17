富達簡立恒：港股下行風險低

行政會議成員、金管局前總裁任志剛上周一在一個財經論壇上表示，港股目前市盈率僅單位數，與美國股市的20倍至30倍市盈率比較屬很便宜，覺得這個形勢會改變，強調他對港股前景並非看得很灰。

富達國際作為本港強積金基金供應商之一，有一定市場佔有率，記者請教簡立恒，港股過去兩年大幅跑輸美國及全球股市後，參考上述任志剛的觀點，目前在強積金中減少美股、增加港股的投資比重又是否適當呢？

美股上半年雖佳 勿盲目追買

簡立恒首先指出，目前才買美股基金的話，要先了解風險：「美股今年以來的確升勢不錯，但我們不建議盲目去買、去追，認為先要搞清楚升市是甚麼原因所致，是有基本因素支持抑或只炒人工智能概念？總而言之，先理解風險才進入市場可能會比較好」。

港股方面，簡立恒表示：「一般來說，港股若要有一個比較持續的升勢，即並非只炒一兩個星期、而是數個月的升勢，需要有盈利的帶動，故此一定要密切留意未來一兩個月的業績期，除了觀察上市公司的中期業績是否理想外，亦要看看分析員會否調高未來盈利增長預測，若出現此趨勢的話，料會支撐到港股有比較長的升勢。

事實上，最近我們已經留意到券商開始調高中國企業的盈利增長預測，原因是預期內地經濟增長回升，這將會反映在上市公司的業績上，跟着對估值上升亦有幫助」。

雖然簡立恒認為，恒指下半年餘下時間能否進一步上升，需要視乎成分股的盈利預測會否被進一步上調，但他比較肯定的是，恒指不會如去年同期般急跌：「我們見唔到有更加悲觀的因素可令港股估值在此低位進一步下跌，去年第三季悲觀的因素，包括內地防疫清零政策持續及政府加強對科網及房地產市場監管等，現時內地已走出疫情、經濟重開，而且在政策面上監管亦已轉趨寬鬆，投資風險比去年少好多，由於已沒有上述負面因素推動，故此港股下行風險已有限，反而看看有否上升空間」。

港股估值低 或吸引外資重臨

簡立恒續說，恒指於去年10月底從低位回升以來，主要由內地資金帶動，外國機構投資者參與度相對並不高，假如日後上市公司盈利預測上調、政策風險減少，而且亦出現中美關係緩和此催化劑，可望吸引外資重返港股，令恒指進一步轉強，他表示：「我覺得港股下半年是有機會上升的，因為目前估值真的很便宜，而對於我們作為環球投資者、價值投資者，估值低的股市往往是一個不錯的地方可以做長期投資」。

板塊方面，簡立恒除看好國企改革此投資主題外，認為亦可留意包括電動車在內的新能源及綠色投資機會，指中國企業在相關供應鏈已有完整的競爭力。

港元貨幣基金上半年平均回報為1.8%，對比港股基金及港股指數基金期內的負回報，表現算理想，而假如港股下半年上升可期，目前又是否可將港元貨幣基金換馬至港股基金或港股指數基金呢？

簡立恒卻認為不必這樣進取：「既然有些強積金成員已買入港元貨幣基金，某部分反映他們本身的低風險取態；一般來說，買港元貨幣基金的風險取態低，希望在低風險下賺取合理回報，而比較高風險取態的成員才會買股票基金」。

港元貨幣基金可換馬至債券基金

簡立恒表示，港元貨幣基金過去多年回報一直不高，過去一年始隨着港息回升令吸引力增加，而他認為，假如美國在明年開始減息，本港亦會跟隨，故此高息環境未必能夠持續，現在是時候考慮沽出港元貨幣基金換馬至港元債券基金或全球債券基金：「港元貨幣基金往往只投資於短存續期（duration）的資產，在利率見頂回落時難以受益，所以真的要買債券基金，由於它們往往投資存續期較長的債券，可以在利率下跌周期既賺息又賺價」。

他續說，該行亦有強積金港元債券基金及環球債券基金可供選擇。

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