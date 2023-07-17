moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

藥明合聯連續3年賺錢 勝同業 開發ADC治癌藥 毛利率波動

【明報專訊】藥明生物（2269）早前宣布計劃分拆ADC CRDMO業務：藥明合聯生物於本港上市，ADC是新興治癌的生物藥物，CRDMO業務即是「合同研究、開發及製造」，也是說藥明依然是藥明，自己不主打做藥，而是協助藥廠開發藥物。有趣是目前國內的主要ADC藥研企業大多仍在燒錢階段，替其服務的藥明合聯卻反而早已「名利雙收」，3年往績都能獲利。

撰文 旻晞

ADC，抗體藥物偶聯物，是一種生物製藥藥物，包含通過化學連接子與有效載荷分子（通常是細胞毒劑）偶聯的抗體，有點眼熟？因為上月本欄提及的科倫博泰（6990） 正是從事ADC藥物研發，該公司上周二掛牌以來，股價表現不俗，截至上周五累積升幅近9%。而科倫亦大有可能是藥明合聯的客戶，事關按去年計有10家中國醫藥公司及生物技術公司與海外伙伴達成14項ADC對外授權交易，當中包括科倫；而據藥明合聯指這10家公司當中便有8家是其客戶。

如早前談及科倫時提及、ADC藥物是近年發展最快的治療癌症方式之一，能更精準有效將比標準化療藥物更高的有效載荷靶向，遞送至腫瘤部位，同時降低對健康細胞的毒性。2022年，ADC藥物的全球銷售額達79億美元，自2018年以來的複合年增長率超過40%。

要開發ADC生物偶聯藥物，需要擁有在生物藥和小分子藥物方面的一系列學科能力，由於涉及科研能力廣泛，故資料顯示，生物偶聯藥物開發的外包率達到約70%，遠高於其他生物製劑34%的外包率，令ADC外包服務市場規模日益成長，2022年至2030的複合年增長率為34.5%。

全球ADC外包服務二哥

行業入門門檻絕不低，造成市場結構高度集中。根據弗若斯特沙利文的資料，全球ADC外包服務市場，按2022年收益計，五大參與者合共佔五成的市場份額。藥明合聯按收益計的全球市場份額由2020年的1.8%，上升至2021年的4.6%及2022年的9.8%。集團去年在全球ADC外包服務市場排名第二，亦是前五大參與者中唯一一家中國公司，亦為全球唯一具有ADC開發一體化端到端服務能力的公司。

截至今年5月底，集團有28款ADC候選藥物從發現階段進入CMC（藥品的化學、製造及控制，是為產品成功開發並註冊的關鍵過程）開發階段。同時擁有的102個整體項目中，有35個由其客戶或其外包服務提供商轉讓予集團。

集團的一站式生物偶聯藥物平台，提供端對端CRDMO服務，包括生物偶聯藥物、單克隆抗體中間體及生物偶聯藥物相關連接子及有效載荷的發現、工藝開發及GMP生產。藥明合聯目前於上海外高橋、無錫及常州設有基地，從事GMP合規生產及QC放行、測試等工序。藥明合聯於該等地點建立了專門的生物偶聯藥物專業設施，可更好地管理供應鏈並協調開發和製造運營，從而加快開發時間。集團指，一般而言，能夠將從抗體DNA序列至生物偶聯藥物IND申報的標準行業時間，大幅縮短一半至約13至15個月。

美元呈強有利毛利率

業績方面，受惠ADC藥物開發市場的增長，藥明合聯由2020年至2022年全年、再至今年首季，淨利潤分別為0.26億元（人民幣，下同）、0.55億元、1.56億元及0.8億元，年複合增長率為143.34%。同期收入保持急促增長。由於行業的周期特色，如各藥物的研發周期變化，令集團往績毛利率較為波動，撇除2020較早期的低毛利率階段，至2021、2022年到今年首季毛利率介乎於24%至37%波動；影響毛利率上落的另一原因亦關乎美元走勢，由於集團大部分收入來自美元計值銷售，故美元匯價呈強對集團毛利率有利，反之亦然。

是次藥明分拆藥明合聯來港上市，聯合保薦人包括高盛、摩根大通及摩根士丹利。藥明合聯目前控股股東藥明佔六成，其餘四成股權亦由藥明康德（2359）附屬公司合全藥業持有。分拆後，藥明表明仍將直接擁有藥明合聯六成持股，成為附屬公司。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]