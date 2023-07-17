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美心：生意恢復疫前八至九成 指本地餐飲潛力大 對下半年樂觀

標籤：經濟

【明報專訊】後疫情時代，美心試圖探索新的業務發展方向。美心集團首席營運官（香港及澳門）蕭德威認為，疫後市道整體向好，目前集團生意已恢復至疫情前八至九成。本地餐飲潛力大，海外地區業務發展情况較為樂觀。

蕭德威稱，本地餐飲市場流失的客群主要是遊客及居家工作的顧客。不過他認為，自全面通關之後，得益於遊客數量增加，商場營業時間延長，以及商務網絡增加，近幾月營商環境呈現向好趨勢，營業額亦出現穩步上升，預計下半年會繼續向好。

內地業務持續改進 東南亞復蘇快

蕭德威稱，留意到香港旅遊業逐漸復蘇，生意伙伴相繼重返，本地餐飲市場發展潛力可觀。未來美心會留意市場發展，致力於擴大本港業務，與更多合適的品牌商討合作意向，將普羅大衆喜歡的餐飲帶來香港。如美心在疫情期間引進的日本品牌「燒肉LIKE」，迎合了顧客喜好，打破了顧客認為燒肉價格昂貴的固有認知，從而獲得急速增長。蕭德威認為，「燒肉LIKE」的成功展現出香港餐飲業存在較大發揮空間，但需要求變，提供不同業務，開拓不同模式迎合市場需要。

除了港澳市場，美心也在內地及東南亞地區開拓不同商機。相比於疫情前，集團在內地市場的業務錄得30%的生意增長。集團業務也在內地進行持續改進，如貼合內地顧客對外賣及預包裝食品的需求。蕭德威表示，對集團在大灣區的業務發展審慎樂觀。而東南亞市場在疫情過後復蘇非常快，發展空間很大。可做得「更好、更多、更闊」，是集團未來集中資源開拓的策略。

暫無意輸入外勞 擬適度加價

蕭德威表示，近年集團營運也面臨挑戰。與其他行業相似，餐飲業目前也面臨勞動力短缺問題。蕭德威稱，集團目前共聘用2萬餘名員工，且各個食肆之間可以調配人手，所以暫時沒有考慮輸入外勞，而是希望把更多工作機會留給本地工人。另外，會通過完善員工福利滿足勞動者需求。而針對食材及營運成本升高，未來集團依然會承擔一定的通脹壓力，並考慮顧客的承擔能力，通過適度調整價格及食材供應以控制成本。

明報記者