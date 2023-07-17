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創科旗下美沃奇：港基建上馬料帶動銷售增長

標籤：經濟

【明報專訊】創科實業（0669）旗下電動工具品牌美沃奇（Milwaukee），過往長期以主攻美國及北美洲市場為主，但是近年正推進到亞太區市場擴張，並在香港設點銷售。美沃奇香港及台灣總經理陳文洪受訪時表示，料將來受惠於香港基建上馬，以及政府注重工地安全下，有助在香港業務繼續實現高雙位數銷售增長。他們更考慮在港增設銷售點，為將來擴展作部署。

陳文洪指出，美沃奇已推出便攜的M12、性能主導的M18及電池容量較大的MX Fuel系列，當中單是M12及M18分別擁有逾150種及逾260種產品。全部產品均供無線操作，兼可用同一系列的電池，配合不同工具所需。產品除了包括傳統電鑽、電批之外，亦包括收納系統、配件、照明及安全設備，適用範圍更遠超工地、水電工程，還包括汽車維修、救援作跨行業應用。他們開發的工具，更在早年颶風「山竹」肆虐後大派用場。

港旗艦店料9月開幕 擬增設銷售點

隨着香港將來有更多基建、住宅等工程等上馬，加上在標書時列明注重工地安全並且要求使用若干比例無線工具，並且注重防塵，陳文洪預期這為美沃奇提供發展空間。美沃奇的施工現場解決方案（JSS）團隊除了到工地示範推廣，甚至提供借用服務，及在去年推出流動車體驗館展示產品，冀提高業界選用意欲。在零售層面，他們會在第三季將旺角店遷往面積較大並以千呎計旗艦店，料於9月開幕，並設有元朗店，將來還考慮在港增設零售點。根據經驗，用家借用工具通常維時二至四周，一經試用會有逾半機會獲客戶繼續選用。

港成推動無線工具好市場

由於香港市場接受無線產品的程度，比其他亞洲地區高，他不諱言，就算香港市場相對集團的銷售佔比較細，仍是推動無線工具的好市場。目前在港銷售更以電批及電扑類產品為主，此前幾年碰正疫情，在港銷售也能實現高雙位數增長，料在香港及台灣將來也期望可持續高雙位數字增長之勢。在亞洲市場內，他相信將來在越柬及印尼會有大的發展空間。