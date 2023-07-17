moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

功能衣+互動遊戲 改善脊柱側彎

【明報專訊】脊柱側彎是一個普遍的問題，青少年發病率達3%至5%。傳統上輕度患者大多數只接受定期監察，欠缺適合的改善方案。為此，有本地大學師生用了多年來研發的幾款輕便功能內衣和功能運動衣，希望為輕度脊柱側彎患者提供改善方案，期望今年內開始推出。

明報記者 薛偉傑 攝影 劉焌陶

理工大學時裝及紡織學院副院長兼教授葉曉雲表示，傳統上，脊柱側彎除少數非常嚴重的情况需要使用外科手術矯正之外，最常用的改善方法，是讓患者穿上一種矯形腰背塑膠支架。但這種矯形腰背支架由硬膠製成，不但笨重，而且每日需要穿上22小時，又焗又熱。一般來說，只有脊柱側彎角度超過20度的患者，才會使用這種方案。若情况輕微，脊柱側彎角度只是介乎10度至20度，大多數只會接受定期監察。

可是，根據以往的經驗，不少本來屬輕微的患者，最終也會惡化至側彎角度超過20度，甚至達到25度或以上。所以她們認為，還是早段介入較好。差不多10年前，她們開始研製幾款輕便的功能內衣和功能運動衣，希望作為大約10度至20度的輕度脊柱側彎患者的改善方案。曾經參與研發的一共有10餘人，除了她本人之外，還有多名研究生，先後造出過多個原型和不斷改良，直至近期才定型。

毋須如傳統矯形支架般長時間穿著

現時，她們已成功研製出兩款較輕便的束身功能內衣，以及一款用於家居姿勢訓練的功能運動衣。這些功能衣服不但比傳統的矯形腰背塑膠支架較為輕便、柔軟、透氣和舒適，而且，輕度脊柱側彎患者也毋須整日穿上。

以兩款功能內衣來說，就只需每日在日間穿8小時。兩者的設計特點是，利用一些彈性布料，以及醫療級的橡筋帶、背扣和魔術貼等，再加上在腋下和盆骨位置放入由EVA軟膠或矽膠製成的襯墊，來增加承托力，以協助矯正脊柱側彎情况，或者至少控制情况。至於家居功能運動衣，只需每日穿30分鐘，配合網上軟件做姿勢訓練，讓患者逐漸習慣正確的坐姿。

可以說，功能內衣屬於被動式的改善或控制方案；而功能運動衣則是訓練患者自主控制肌肉平衡，屬於主動式的改善或控制方案。功能運動衣只適合C形側彎的患者，功能內衣則C形和S形側彎的患者都可以使用。

日內瓦國際發明展獲獎

家居功能運動衣的原理是，在頸椎和腰椎位置分別放入一個三軸傳感器，以實時監察患者的坐姿是否正確，例如有無側傾、高低膊，或者盆骨前傾或後傾等。這些數據即時就透過藍牙技術，無線傳送回平板電腦等裝置，在配套的網上訓練軟件上顯示出來。若患者的坐姿不佳，軟件上的公仔就會顯得不正常，患者也較難在遊戲上取得高分。相反，若患者的坐姿標準，遊戲又玩得好，得分就會特別高。現時，這套網上訓練軟件已經有幾款互動遊戲，包括煮食、英文串字，以及英文文法（後者模仿電視節目《百萬富翁》形式）等。她們更希望和一些教育平台合作，引入後者的內容。在今年較早時舉行的「日內瓦國際發明展」中，整個研究項目獲頒一個評審團嘉許金獎。

為了將這個項目商品化，葉曉雲等早前成立了立剛健生物科技（香港）有限公司（Active Biotechnology），後者更成為了科技園的培育公司。該公司找到一些代工廠合作，希望家居功能運動衣和其中一款功能內衣可以在今年內推出。暫時估計，家居功能運動衣連3個傳感器（其中一個為後備）的售價，以及網上訓練軟件的半年使用期，合共約為4000元。但未來仍需取得醫療器械認證，以增強認受性。

功能衣連半年軟件 售價4000元

葉曉雲透露，其實她們還有多個版本的功能內衣或功能運動衣正在研發或試驗中，只是暫時未公開展出。例如有一款功能內衣是設計成專供睡覺時穿著；還有一款設計給診所使用的功能運動衣，可以收集患者背部4對肌肉的肌電波（EMG）信號。只有在那些肌電波圖像數據合格的情况下，相關訓練軟件才會播放動畫，以此來訓練患者自主控制肌肉平衡，從而控制脊柱側彎。

該公司已找了接近50人來試用這款肌電波版功能運動衣，當中約30人已完成30節的試驗（每節訓練45至60分鐘）。其中，超過九成已完成試驗者的側彎角度都減少了5度以上，或者將增幅控制在5度以內。有個別患者的側彎角度更減少了大約10度之多。（一般來說，側彎角度加減5度以內，都有可能屬於檢查誤差，被視為情况穩定。若側彎角度減少5度以上，則可視為有改善。）

[新經濟新天地]