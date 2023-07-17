功能衣+互動遊戲 改善脊柱側彎

明報記者 薛偉傑 攝影 劉焌陶

理工大學時裝及紡織學院副院長兼教授葉曉雲表示，傳統上，脊柱側彎除少數非常嚴重的情况需要使用外科手術矯正之外，最常用的改善方法，是讓患者穿上一種矯形腰背塑膠支架。但這種矯形腰背支架由硬膠製成，不但笨重，而且每日需要穿上22小時，又焗又熱。一般來說，只有脊柱側彎角度超過20度的患者，才會使用這種方案。若情况輕微，脊柱側彎角度只是介乎10度至20度，大多數只會接受定期監察。

可是，根據以往的經驗，不少本來屬輕微的患者，最終也會惡化至側彎角度超過20度，甚至達到25度或以上。所以她們認為，還是早段介入較好。差不多10年前，她們開始研製幾款輕便的功能內衣和功能運動衣，希望作為大約10度至20度的輕度脊柱側彎患者的改善方案。曾經參與研發的一共有10餘人，除了她本人之外，還有多名研究生，先後造出過多個原型和不斷改良，直至近期才定型。

毋須如傳統矯形支架般長時間穿著

現時，她們已成功研製出兩款較輕便的束身功能內衣，以及一款用於家居姿勢訓練的功能運動衣。這些功能衣服不但比傳統的矯形腰背塑膠支架較為輕便、柔軟、透氣和舒適，而且，輕度脊柱側彎患者也毋須整日穿上。

以兩款功能內衣來說，就只需每日在日間穿8小時。兩者的設計特點是，利用一些彈性布料，以及醫療級的橡筋帶、背扣和魔術貼等，再加上在腋下和盆骨位置放入由EVA軟膠或矽膠製成的襯墊，來增加承托力，以協助矯正脊柱側彎情况，或者至少控制情况。至於家居功能運動衣，只需每日穿30分鐘，配合網上軟件做姿勢訓練，讓患者逐漸習慣正確的坐姿。

可以說，功能內衣屬於被動式的改善或控制方案；而功能運動衣則是訓練患者自主控制肌肉平衡，屬於主動式的改善或控制方案。功能運動衣只適合C形側彎的患者，功能內衣則C形和S形側彎的患者都可以使用。

日內瓦國際發明展獲獎

家居功能運動衣的原理是，在頸椎和腰椎位置分別放入一個三軸傳感器，以實時監察患者的坐姿是否正確，例如有無側傾、高低膊，或者盆骨前傾或後傾等。這些數據即時就透過藍牙技術，無線傳送回平板電腦等裝置，在配套的網上訓練軟件上顯示出來。若患者的坐姿不佳，軟件上的公仔就會顯得不正常，患者也較難在遊戲上取得高分。相反，若患者的坐姿標準，遊戲又玩得好，得分就會特別高。現時，這套網上訓練軟件已經有幾款互動遊戲，包括煮食、英文串字，以及英文文法（後者模仿電視節目《百萬富翁》形式）等。她們更希望和一些教育平台合作，引入後者的內容。在今年較早時舉行的「日內瓦國際發明展」中，整個研究項目獲頒一個評審團嘉許金獎。

為了將這個項目商品化，葉曉雲等早前成立了立剛健生物科技（香港）有限公司（Active Biotechnology），後者更成為了科技園的培育公司。該公司找到一些代工廠合作，希望家居功能運動衣和其中一款功能內衣可以在今年內推出。暫時估計，家居功能運動衣連3個傳感器（其中一個為後備）的售價，以及網上訓練軟件的半年使用期，合共約為4000元。但未來仍需取得醫療器械認證，以增強認受性。

功能衣連半年軟件 售價4000元

葉曉雲透露，其實她們還有多個版本的功能內衣或功能運動衣正在研發或試驗中，只是暫時未公開展出。例如有一款功能內衣是設計成專供睡覺時穿著；還有一款設計給診所使用的功能運動衣，可以收集患者背部4對肌肉的肌電波（EMG）信號。只有在那些肌電波圖像數據合格的情况下，相關訓練軟件才會播放動畫，以此來訓練患者自主控制肌肉平衡，從而控制脊柱側彎。

該公司已找了接近50人來試用這款肌電波版功能運動衣，當中約30人已完成30節的試驗（每節訓練45至60分鐘）。其中，超過九成已完成試驗者的側彎角度都減少了5度以上，或者將增幅控制在5度以內。有個別患者的側彎角度更減少了大約10度之多。（一般來說，側彎角度加減5度以內，都有可能屬於檢查誤差，被視為情况穩定。若側彎角度減少5度以上，則可視為有改善。）

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