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陸振輝：隨便是放棄 隨緣是珍惜

【明報專訊】你有沒有想過，你的餘生很「昂貴」，因此不能活得太累、更不容得絲毫浪費？

大多數人會隨着年齡的增長、閱歷的累積，心性會愈趨平和，對世事漸漸會不驚不擾，從容面對。人一生其實不短，但並沒有明確規定你必須和什麼人在一起，反而自己卻有權把一些道不同、志不合的人拒諸於自己的生活之外。

一生中曾經遇到過那麼多人，其實只有少數人對你而言是特別的。你和那些人相處覺得不累，還互相懂得，這種特別的人叫做知己，是會和你歡度過愜意的時光、經歷過光輝的歲月，這才是餘生最應該想要的人和事。

勿再眷戀無意義身外之物

不要再想那些以往求之不得的緣份、不要再感歎世界如何對你不公、不要再眷戀那些無意義的身外之物，念念不忘，不一定有迴響，反而還可能影響了當下的生活，那又何必呢？對於無法改變的事，餘生隨緣即可。

人生不如意的事情難免會發生，但悲也是一天、喜也是一天，唯一你能夠做到的，是改變內心對事物的態度。 「隨便」其實是一種「放棄」，但「隨緣」卻是一種「珍惜」。正因為曾盡力爭取過，才能夠有說出「隨緣」的勇氣；能夠放下，才能夠有「隨緣」的豁達。餘生，只要肯隨緣，生活就會變得自在，不是沒有脾氣，而是不屑於再去發脾氣，就可不懼歲月，不畏風霜了。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

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[陸振輝 優游歲月]