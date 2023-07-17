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梁振輝：非美貨幣破位 慎防回吐

【明報專訊】過去兩星期談到息差主導外幣走勢，上周多隻主要貨幣出現連升現象，部分更升至逾一年的高位。

當中仍然是由息差作為主要的驅動因素，卻不是因為外幣加息機會增加而受到追捧，反之是因為美元加息機會降溫而令一眾外幣水漲船高，連帶早前急挫的日圓及離岸人民幣亦出現了強勁的反彈。

美國6月份非農就業職位大幅低於預期，只有20.9萬個，反映美國經濟的支柱之一的就業市場亦開始出現放緩，數據為美元跌勢展開序幕。隨後公布的美國6月份消費物價及生產物價低於預期，顯示美國通脹持續放緩，市場亦因而對7月之後的加息預期大幅降溫，影響美息及美元的表現。

對利率敏感的美國2年期國債孳息率由7月6日的高位5.11厘大幅下跌至4.6厘，同期美匯指數亦由103.57水平在一個多星期的時間跌至100點之下，並是2022年4月以來最低水平。

多隻貨幣升至技術超買水平

在美元顯著下跌的背景下，主要外幣全線上升，當中日圓及瑞士法郎在股市走高下仍然錄得強勁買盤，期內累計上升逾4%，離岸人民幣亦成功連升兩個星期，美元兌人幣由6月底的高位7.28跌至7.12水平。

無疑外幣目前動能強勁，但在連升多日後，多隻外幣亦已經升至技術超買的水平，短線回吐的風險正逐步增加。美國本周將有多項數據，表現或會進一步影響市場對美息前景的看法，亦將是主導匯市中長期發展的重要因素。

渣打香港財富管理投資策略主管

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[梁振輝 匯市前瞻]