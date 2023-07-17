許健生：本港創科須更國際化

創新科技及工業局長孫東上周在電台接受訪問時透露，在今年6月已與國家互聯網信息網絡辦公室簽署 《促進粵港澳大灣區數據跨境流動合作備忘錄》。如能落實，對香港發展國際大數據中心及人工智能中心甚具獨特的優勢。

發展人工智能不單止是未來科技發展趨勢，更是國家戰略思維的一個重要領域。因當人工智能逐漸超越人類智慧時，其所能創造的策略及科技將會影響未來國與國的博弈。發展人工智能必須擁有更全面、更海量的優質數據。內地與香港數據跨境互聯互通已討論了一段很長的時間，今次孫局長若能進一步落實，推進在安全使用內地數據，結合香港原有的國際數據信息網絡及內地跨境數據優勢，加上政府正積極討論在新田科技城建立一個超算中心，在幾個客觀條件下，香港極有可能出現全球最獨特的數據「原材料」池，從而打造中外結合的人工智能模型，香港很可能是世界上可以擁有中外數據來訓練人工智能的唯一地區。

當然要做到這點，要確保香港仍然能夠使用得到國際數據，不得不否認過去幾年因地緣政治關係，香港在某些科技使用上都被邊緣化，例如OpenAI不open予香港「正常」使用。所以筆者認為特區政府除要保障國家安全，確保內地跨境數據能在香港安全地使用之外，同時亦要向國際發放友善的信息，顯示香港十分歡迎國際機構在港發展，特區政府也需要考慮提供足夠的誘因吸引海外專才，例如房屋津貼及海外員工子女教育津貼等。

需提供足夠誘因吸引海外專才

講到國際化，不得不提到上周與香港工業總會往香港應用科學研究院（ASTRI ）進行交流。在應科院行政總裁葉成輝博士介紹下，了解到應科院除協助本地傳統工業外，更涉獵多個前沿科技，當中包括智慧城市、金融科技、數碼健康科技、新型工業化及智能製造、專用集成電路及元宇宙等領域。當中筆者印象比較深的是車聯網試點將在西九及機場進行落地測試，除了無人駕駛外，更會使用電車無線充電，其效能已高達94%以上的水平。而另一個是Fintech項目「聯邦學習」，透過與不同數據持份者合作，利用人工智能模型為中小企作全面信貸分析，加強私隱保護及數據安全。

港科研成果輸出 提升科技國際地位

除了為本地企業提供服務外，ASTRI更每年參加不少海外科技比賽，過去兩年更屢獲殊榮。應科院更將本地科研成果向外輸出，這樣可大大提升香港科技在國際地位及影響力。同時亦表示香港科技符合國際標準，是香港及內地科技企業準備打入國際市場的很有利條件。

本月初財政司長陳茂波往上海與當地的創科及龍頭企業進行交流活動，司長稱當地企業都認同香港一國兩制的優勢及國際化，對香港作為拓展國際市場表達了強烈興趣。筆者認為除了國際化之外，香港要搞好創科亦需要大力推動本地化，過去幾個月筆者與業界朋友閒談時，他們都是在其科技領域上做得較突出的一群，但每當政府在推行相關的政策時都比較少向這一群默默耕耘，而在創科領域上為香港獲得不少殊榮的中小創科企業溝通。筆者絕對明白在公平公正的原則下絕不能向某一方面作政策傾斜，但若個能讓這些企業多溝通、多參與及多徵詢，定必有助他們在香港繼續健康地發展。

扶持本地創科企業、打開國際創科之門仍是香港明確的定位。香港做好0到1的科研，利用背靠國家的優勢做好1到100的產品化、市場化及體量化，並把101至1000放回香港作國際化及資本化，筆者相信香港還是充滿着不少機會的創業之城。

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

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[許健生 前沿科技]