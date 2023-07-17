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溫傑：業務「入屋」 羚邦被市場低估

【明報專訊】羚邦集團（2230）成立於1994年，專注於知識產權管理，業務遍及中國、日本和東南亞。集團共有兩個業務分部，分別為媒體內容發行，以及品牌授權；前者佔總收入達66%，後者為34%。

部分投資者或未必對集團太了解，但其業務其實非常「入屋」，羚邦實為人氣動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》於香港及澳門地區的獨家院線發行商，電影港澳票房超過4000萬元。此外，集團已確定參與投資台灣電影《我的天堂城市》，主演包括香港人氣男子團體MIRROR成員姜濤，目標於今年下半年發行。

集團早前公布截至今年3月的全年業績，收入上升19.1%至接近4.74億元。年內毛利率穩定維持在10.0%左右水平 ，推動公司股東應佔年內溢利按去年顯著增加12%至4752萬元。董事會建議派發末期股息每股0.42港仙，全年股息總額為每股1.12港仙，較前一個財政年度增加31.8%。派息比率為47%，按年增加7個百分點，股息率達6%。

發行多部人氣電影 維持增長模式

詳細分析的話，媒體內容發行業務的收益按年增加13.9%至約3.1憶元，主要由於內容分發網絡擴張，期內新推出超過25部廣受歡迎的作品，包括《鏈鋸人》、《死神千年血戰篇》及《藍色監獄》等，支持各個地區的市場份額及營業均有所提升。集團一直與全球平台伙伴緊密合作，包括Amazon Prime Video、嗶哩嗶哩、Disney+、愛奇藝、Netflix及Viu。現時集團擁有有效媒體內容版權共656個。至於品牌授權業務，其收益增長更明顯，期內收入增加30.8%至1.6億元，主要由於日本動漫品牌授權業務實現增長。為了推廣品牌，集團啟動了本地和區域活動，包括可口可樂聯乘《BLEACH：千年血戰篇》、Catalog聯乘《EVA》、GU聯乘《咒術迴戰》。 此外，集團已獲委任為新動畫電視劇《小王子與朋友們》於大中華及部分亞洲地區的授權代理商及內容分銷商。

同時，年內集團擴大與Undone及Macworld的合作關係，透過MAD:BOXX推出最新產品POPEYE'S METAVERSE MADNESS NFT。此外，集團亦與鯨探聯手在中國推出與支付寶合作的《小王子》數字皮膚。在遊戲領域方面，Ani-One（集團旗下的動漫平台）與遊戲玩家合作，在中文官方動畫頻道進行遊戲直播及遊戲相關合作。

展望未來，集團將維持增長模式，力爭按年雙位數增長，主要策略包括積極收購高質素電視劇及電影，以及不同題材的熱門內容， 並拓展內容發行平台及網購平台，集團亦會擴大與奢侈品品牌擴大地區或全球合作。

過去數年我們多次與管理層接觸，他們的魄力及「說到做到」的精神令人欣賞。集團上市後業績持續向好，印證管理層能力及業務方向正確。不過，有一點投資者要留意，由於集團暫時市值較細而成交較少，投資時需控制注碼並做好風險管理。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]