布少明：放寬壓測有助換樓

不過，正是「五窮、六絕、七翻身」，踏入7月份，本港樓市的確有「撥開雲霧見青天」的感覺，二手交投明顯加快。樓市較前樂觀的主要原因，是港股走俏引領市場情緒之外，政府放寬按揭成數，令樓市稍為鬆綁，吸引等候已久的買家入市。

政府放寬按揭成數的目的，是幫助有需要的市民換樓。然而，壓力測試則未有配合政策而放寬，在每月入息大大提高下，對部分換樓業主難以實現換樓夢。以樓價800萬元為例，新制下，首期可少付25%，而供款則上升17%，若以樓價1200萬元計算，新制下首期更可少付40%，而供款則上升40%。以目前的壓力測試要求，相信有不少有意置業者，因未能通過而未能實現換樓計劃。

因此筆者建議，如真的想令換樓客受惠，政府應同步放寬壓測才有助市民換樓。更重要的是，現時制度下，若業主以「先買後賣」方式換樓，要先繳付15%辣稅，待售出原有物業後才可退還該稅項，因此為方便市民換樓，建議將15%新住宅印花稅稅率回復至雙倍印花稅DSD。

7月份更有多個大型新盤陸續登場，加上受惠上周放寬按揭成數利好，市場氣氛向好，逾1500萬元住宅睇樓量略見好轉，料交投逐步增加。預期7月一手成交量有機會達約1500宗水平，二手成交亦料有所增加，預計可達到2800至2900宗水平。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]