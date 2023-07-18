許正宇：製綠色地圖 助企業提升ESG 研代幣化綠債投資者可追蹤減碳成果

為促進社會更多討論ESG的發展，《明報》經濟版由今天起，每隔一個周二將刊登「ESG專題」。明報記者 黃志偉、高志堅

綠色金融科技（Green FinTech）涉及綠色科技與可持續金融，許正宇表示，其中涉及數個範疇：最直接是做投資分析如防範「漂綠」等；用科技手段幫助公司評估內部營運風險；簡化不同地方關於綠色的監管要求；以及在產品營銷方面協助公司達到綠色指標要求，這幾方面市場有很大潛力。因此，數碼港及投資推廣署合作，正製作「綠色金融科技地圖」，列出本港有哪些營運者提供相關服務，透過科技和數據助業界提升可持續發展水平，「公司日後想使用Green FinTech時，讓他們知道有什麼手段可使用。」許正宇補充，該地圖可為本港企業提供參考意見，數碼港及投資推廣署並會審查服務提供者是否可靠。

列出提供綠色金融科技機構

過往政府發行不同類型綠色債券，今年初首次發行8億元的代幣化綠債，買賣雙方之間在平台交換債券與現金代幣，許正宇指，代幣化加快交易流程，亦簡化相關持份者的關係，「交收日期以往可能要5日，現在只需1日；而且已有相關法例支持發行過程。」他續指，政府發行代幣化綠債後，下階段會研究如何讓投資者知道投入的資金在減碳的表現，「每年我們透過年度報告來公布綠債資金去向，但如果用科技手段，將發行綠債與減碳結果掛鈎，變相投資者知道實際影響。」政府過往發綠債大部分用於綠色建築（見圖），例如啟德的新稅務大樓，另一類是廢物回收和資源保護，如綠在區區回收、水務處水管維修系統等。

被問到代幣化會否延伸至其他金融投資產品，例如股票市場，許正宇認為現時有理論基礎向該方向發展，但前提是法律和技術上可行。他指出，全球代幣化以債券市場為主，例如歐洲，指債券有較好切入點，並風險可控。「任何經濟活動都有相對沒效率或不順暢地方，這是為什麼有那麼多中介服務，但科技作為手段是否能解決？我認為要隨市場日漸成熟，一起推動。」

Core Climate錄40萬噸碳信用交易

國際可持續發展準則理事會（ISSB）上月發布國際財務報告可持續披露準則，包括要求公司向投資者披露短期、中期和長期面臨的可持續相關風險和機遇，以及具體的氣候相關披露。許正宇表示，早前已要求上市公司於2025年之前，符合氣候相關財務揭露小組（TCFD）的披露要求後，港交所今年4月出了諮詢文件，下一步會總結納入ISSB的最新準則。他續指，最新準則會有一段寬免期，「可能受影響時，企業第一年不用報告太多，這如何納入本地要求，我們要再看。」另外，2020年成立的綠色和可持續金融跨機構督導小組，將來亦會討論金管局、證監會及保監的持牌機構，即包括銀行、券商、基金公司及保險公司等，要否遵守ISSB最新公布的準則。

「監管只是一種工具，但要更大範圍推動綠色經濟發展，是如何推動市場。」他表示，去年10月港交所推出自願碳市場Core Climate，已完成40萬噸碳信用交易，當中交易對象圍繞亞洲地區，而下一步將擴大服務範圍，包括運用「一帶一路」資源、企業項目帶來的碳信用等，「好像股票市場，我們不只服務自己，還服務一個比我們經濟體大的市場，所以在亞洲層面當然希望多些人用。」另外，本年初《財政預算案》亦公布，政府會於2023/24年度再發行不少於150億元的綠色零售債券。去年政府發行了200億元零售綠債。