港股8號波停市 再掀惡劣天氣交易討論

須先解決結算交收問題

立法會金融服務界議員李惟宏表示，互聯互通是大勢所趨，惟現時卻因不同因素，出現內地股市開市，但港股停市的情况，相關問題需要理順。自從今年2月預算案提出探討極端天氣繼續開市建議後，業界與監管機構密切溝通，亦提供大量意見。業界目前最關注是方案可行性，及能否妥善處理所有安排。

他指，建議最近有一些進展。以往疫情時券商員工在家辦公，每日進行交收、清算工作時，仍需要人手到中央結算指定地方「插卡」確保交收進行，但港交所早前已提升電子化服務水平，讓券商通過平台就可進行相關工作。目前惡劣天氣開市最大問題，只是銀行資金進出，以及公司行動能否做到。如果能解決，他指，今年有機會就方案諮詢市場。

他又建議，港交所可參考現時夜期安排，不是強制所有經紀參與，可增加靈活性，及減低建議推出的阻力，確保順利推行，他亦看不到業界有太大原因反對。

證券商協會永遠名譽會長陳柏楠表示，疫情期間券商已習慣在家工作，處理落盤等事宜，故惡劣天氣下開市問題不大，該會原則上支持。不過，證券及期貨專業總會會長陳志華指，根據該會早前的調查，有77%會員反對在惡劣天氣下繼續運作，只有15.6%會員支持。