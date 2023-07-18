上半年固投升3.8% 民間投資房產跌

製造業帶動6月固投回升

今年上半年，內地製造業固定投資按年增長6%，與首5個月增速相同，設備工器具購置增速加快0.5個百分點至6.9%。6月工業增加值按年上升4.4%，較5月回升0.9個百分點，明顯高於市場預期的2.5%，為內地另一個好過預期的經濟數據。今年上半年內地基建投資按年增長7.2%，增速較首5個月降0.3個百分點，高盛計算單計6月按年增速為9.7%，較5月加快2.4個百分點。

不過，首6個月民間投資按年下跌0.2個百分點，較首5個月多跌0.1個百分點。與民企投資有密切關係的房地產開發投資，上半年按年下跌7.9%，較首5個月跌幅擴大0.7個百分點，被視為領先指數的房屋施工面積，上半年按年降6.6%，較首5個月多跌0.4個百分點。另內地房地產銷售近月再度放緩，加上去年4月低基數影響，上半年商品房銷售額按年增1.1%，較首5個月增速大幅收窄7.3個百分點，銷售面積按年則降5.3%，較首5個月擴大4.4個百分點。

匯豐：須更多政策支持

匯豐報告指出，6月固投溫和回升但各部分有較大分歧，製造業和基建投資在政策支持下有望繼續回升，惟房地產投資行業再度下滑拖累經濟復蘇，也令家具和家電等相關消費繼續下跌，認為政府需要給予更多政策支持。