對冲基金狂沽空日圓中伏 持近6萬張淨空倉 受累本月匯率升4%

自2021年以來，對冲基金一直沽空日圓，今年沽空日圓的倉位增加了1倍以上。不過投資者已開始對冲日本央行在本月28日會議調整孳息率曲線控制（YCC）政策的風險，為日圓升勢帶來支持。

大行料央行調整YCC機會增

Joseph Capurso在內的澳洲聯邦銀行（澳：CBA）策略師在報告指出，由於美元轉弱，加上日本通脹數據不大可能降低市場對日本央行調整YCC政策的押注，日圓升浪可能在本周持續。

日本央行副行長內田真一此前受訪時稱，不排除調整YCC，但同時強調，暫時不可能提高負利率。在內田受訪後，摩根士丹利、三菱日聯及瑞銀的分析師均預期，日本央行進一步調整YCC政策的可能性增加。日本央行對上一次調整YCC政策是於去年12月，把10年期國債孳息率上限上調至0.5厘。

日本10年期國債孳息率上周五漲至0.48厘，是4月底以來最高水平。此外，市場人士為日圓兌美元的空倉平倉，也會增加日圓的升值壓力。

根據美元微笑理論 美匯或走弱

著名美元專家、資產管理公司Eurizon SLJ Capital行政總裁Stephen Jen指出，美聯儲看來將戰勝通脹，令美國經濟避過嚴重衰退，但對於美元這世界儲備貨幣來說，這可能是壞消息。市場對美國經濟「軟着陸」的預期升溫之際， Jen引用其提倡的「美元微笑理論」（Dollar Smile Theory），預期美元將會走弱。

據「美元微笑理論」，當美國經濟深度衰退，又或急速擴張，美元一般會升值；像目前般溫和擴長的時期，美元表現一般落後於其他貨幣。Jen指出，迹象預示美國經濟溫和增長的趨勢正在形成。交易員押注美國通脹已經見頂，美匯指數近期跌穿100，創逾一年低位，由於公債增長等因素正遏抑經濟增長，預料美元下行趨勢仍會持續。他認為美元估值仍然過高，但預期很快會回落至其公允價值。隨着美元下滑，Jen預期歐元將會反彈，兌美元在未來6個月可望升至1.2水平，較上周五收市有近7%上漲空間。

（綜合報道）

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