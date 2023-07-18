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微軟與SONY簽供應協議 續提供《決勝時刻》遊戲

【明報專訊】微軟（美：MSFT）宣布與競爭對手SONY（日：6758；美：SONY）達成具約束力的10年期協議，若微軟以750億美元收購動視暴雪（美：ATVI）的交易完成，微軟將繼續向SONY的PlayStation遊戲系統，提供動視暴雪熱門的《決勝時刻》（Call of Duty）系列遊戲。今次協議有望緩和監管機構對微軟的收購交易造成行業壟斷的擔憂。動視暴雪股價早段漲3%，微軟股價微跌。美股3大指數早段向上。

緩和購動視暴雪壟斷憂慮

微軟副主席Brad Smith就與SONY達成協議發帖，表示微軟仍將確保《決勝時刻》在更多平台分享。過去一年半，微軟與任天堂（日：7974）、Nvidia（美：NVDA）等對手也達成類似的10年期協議，向它們繼續提供《決勝時刻》系列，但遲遲未能與SONY達成協議。

SONY一直反對微軟與動視暴雪合併，恐這宗交易賦予微軟權力，將《決勝時刻》等受歡迎遊戲，獨家供應予微軟自家Xbox遊戲機，損害市場競爭。監管機構審查這宗交易時，主要憂慮微軟Xbox可能獨佔動視暴雪的遊戲。微軟今次與SONY達成協議，標誌雙方長達18個月的鬥爭終於休戰，並掃除了部分監管障礙。

美國第九巡迴上訴法院上周五駁回美國聯邦貿易委員會（FTC）提出阻止微軟收購動視暴雪的請求，為兩家公司合併掃除障礙。英國競爭及市場管理局（CMA）上周亦表示，同意給予微軟第二次調整交易的機會，預示交易達成的機會增加。據稱，微軟和動視暴雪可能延長原訂於周二（18日）截止的交易期限。

（綜合報道）

[國際金融]