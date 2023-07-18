薛偉傑：「拼單」發射常態化 SpaceX有能力大小通吃

2021年首拼單 創「一箭143星」紀錄

傳統上，一次運載火箭發射服務通常都是由一個客戶獨佔或包起。這模式有兩大缺點。第一是入場門檻或「最低消費」相當高。第二是運載火箭往往會有一些空間或載荷沒有用盡，造成浪費。尤其是，近年的衛星可以造得較小和較輕。

而SpaceX的「小型衛星共享發射」計劃，就是以「集運」和「拼貨」的形式，同時為多個客戶提供發射服務，將一次發射任務的載荷分配給多個客戶，一方面將入場門檻或「最低消費」大幅降低，另一方面亦盡量將火箭的載荷用盡，這就有如物流業的「併櫃」或者集運送貨服務。據悉，SpaceX是在2019年宣布推出其「小型衛星共享發射」計劃。而這計劃的第一次發射任務，則是在2021年1月24日進行。當時，「獵鷹9號」也創造了「一箭143星」的世界紀錄，將143個形狀和大小都不盡相同的小衛星和其他載荷，分成12批送入距離地球約500公里的太陽同步轉移軌道（SSO），打破了印度在2017年創造的「一箭104星」舊紀錄。

那143個小衛星和其他載荷中，只有10枚衛星屬於SpaceX自己的「星鏈」計劃，其餘133枚衛星和其他載荷則來自美國太空總署（NASA）、美國國防部、美國空軍、以色列國防部、Planet Labs、Swarm Technologies、Spaceflight、Exolaunch、HawkEye、iQPS、Tyvax納米衛星系統、NanoRacks、NanoAvionics、Celestis等數以十計的客戶。上述客戶當中，至少有美國Spaceflight和德國Exolaunch都是中介分包公司。

從商業角度來說，這開創了一種衛星發射「團購」的新模式。更重要的是，令「獵鷹9號」這種中型火箭可以大小客戶通吃。

據媒體報道，SpaceX的「小型衛星共享發射」計劃最初的收費方式，客戶的每枚衛星或其他載荷最初200公斤以內的重量收費100萬美元，之後每超出1公斤，再加收5000美元。沒多久，SpaceX再降低入場門檻，並將每單位重量的收費略為提高10%，每枚衛星或其他載荷最初50公斤以內的重量收費27.5萬美元（約214.5萬港元），之後每超出1公斤，再加收5500美元。由此看來，SpaceX似乎十分看好市場對小衛星的需求。

小型衛星共享發射 最低收費僅215萬

事實上，幾十年前的人造衛星很多都是用於通訊和直播等用途，需要在約3.6萬公里高的地球同步轉移軌道（GTO）上運行。主要是一些科研用途的衛星，才會部署在中低軌道。但近年，人造衛星的用途越來越廣泛，很多都是應用於全球定位系統、衛星互聯網服務、監察資源或災害等等。這些衛星很可能只需要在中低軌道上運行。由於距離地面較近，其功率毋須那麼大，再加上半導體和微電子技術的進步，這些衛星可以造得相當小巧，只重100公斤，甚至90公斤的都有。

而在「小型衛星共享發射」計劃的第一次任務中，由航天紀念公司Celestis委託發射入軌的，甚至不是衛星，而是裝載了人類骨灰的膠囊。這也解釋了，為什麼SpaceX用「獵鷹9號」發射自己的「星鏈」計劃的衛星時，每次只能夠發射大約60枚，而代客發射時，卻可以「一箭143星」。

最吸引筆者注意的是，在該次發射任務中，SpaceX還可以善用剩餘的空間和載荷，為自己的「星鏈」計劃發射10枚衛星！這些以「搭順風車」方式升空的「星鏈」衛星，可以視為零成本發射，可見SpaceX的算盤滴水不漏。當然，因為是拼單集運，「小型衛星共享發射」在事前需要很多協調工作，初期不可能太頻密地進行。SpaceX的網頁說，暫時是大約每4個月一次，亦即每年大約3次。現時看來，已經非常穩定和常態化地進行。

但馬斯克的目標肯定不是那麼少，未來一定會提高頻率。馬斯克曾經豪言壯語，當「星艦」（Starship）重型火箭投入使用之後，可望將發射每公斤重量的收費大幅壓低至100美元。筆者覺得，這個數字誇張了一點。但以SpaceX的技術可靠度、執行力和性價比，若大舉推進其「小型衛星共享發射」計劃，其他提供航天發射服務的公司的市場空間將會被進一步擠壓。

明報記者 薛偉傑

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