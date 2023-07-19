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恒指追跌近400點 險守萬九關 表現亞洲最差 科網奢侈品股齊急挫

【明報專訊】中國次季GDP增長遜預期，大規模刺激經濟方案未見出台，港股周一颱風停市後昨日追跌。恒指低開不足百點後跌幅逐步擴大，收市跌近400點，暫守19,000點大關。恒指、國指、科指同挫逾2%，表現為亞洲主要股市中最差。重磅科網股ATM全面大跌，騰訊（0700）大股東Naspers旗下Prosus重申每年減持2至3個百分點持股，騰訊在大成交配合下急跌4.5%；匯控（0005）逆市升，見自2019年8月以來近4年高位。

明報記者 陳偉燊

港股在周一颱風停市後復市，低開89點後，表現疲軟兼乏力反彈，一度跌穿19,000點，曾經低見18,979點，全日收市報19,015點，跌398點，並且跌穿牛熊分界線250天線所在的19,364點水平（見圖）。除了內房股受到中國恒大（3333）錄得巨額虧損拖累而全線向下，重磅科網股更全線受壓。騰訊未能夠延續五連升，「北水」更淨沽出騰訊14.53億元，淨流出金額按日遞增，3天共淨流出27.93億元；另一科網股京東（9618）連跌兩天，昨跌近4.7%。匯控則逆市升0.2%，連升4日。創科實業（0669）更升2.3%，連升3日。

匯控逆市締4連升 見4年高

除大藍籌外，俗稱「蔚小理」的電動車股受惠前晚特斯拉（Tesla）（美：TSLA）在美股市場抽高3.2%刺激，亦見做好，蔚來（9866）、小鵬（9868）及理想汽車（2015）分別升0.1%、近1%及2.4%。小鵬更獲「北水」淨流入2.26億元，為獲淨流入最多的股份。另由於經營Cartier等品牌的歷峰集團（Richemont）（瑞士：CFR）第二季受累於美國收入意外下跌，業績稍遜預期，其股價周一大跌10%，連累多家全球奢侈品股同步下挫跌，普拉達（PRADA）（1913）昨早最多曾跌7%，收市時跌幅收窄至4.3%。

大市成交增至950億

港股昨天成交額達950.5億元，較對上一個交易日即上周五略增38億元。與港股掛鈎的盈富基金（2800）則跌逾1.9%，成交額達42.16億元，沽空比例連升3日，44.8%。

分析：見18800點不足為奇

永裕證券董事總經理謝明光表示，投資者藉內地經濟數據不及預期做淡港股，加上騰訊大股東出言減持股份，均影響大市氣氛。港股即使昨日守穩19,000點，但依目前市况，在之後進一步向下並低見18,800點也不足為奇。