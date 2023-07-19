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恒大劣績震散內房 龍湖跌一成 碧桂園挫8%

【明報專訊】內房「債王」中國恒大（3333）日前公布負債逾2.4萬億元人民幣兼兩年蝕逾5800億元人民幣，破盡港股紀錄，加上經濟數據遜預期，全國新房銷售額按年跌19.2%等負面消息困擾，昨內房、物管股全線捱沽。籃籌內房亦不能倖免，龍湖（0960）跌9.91%、碧桂園（2007）跌8%（見表），其他中小內房更加慘烈，當中預告境內債或違約的國企內房遠洋集團（3377）跌10.34%，同樣已獲國資入主的建業地產（0832）亦跌9.59%；物管股亦無運行，時代鄰里（9928）及碧桂園服務（6098）領跌，分別跌10.29%及9.61%。

中國恒大雖然為趕及下周境外重組會議前公布業績，不過因復牌條件複雜，包括要解除清盤令、交代恒大物業（6666）相關質押擔保等，市場擔憂中國恒大在9月底前未能完成復牌條件，仍有除牌風險。

國企遠洋地產預告境內債或違約

另外，昨日擁國企背景的遠洋集團亦披露，其境內附屬遠洋集團中國所發行的20億元境內公司債亦有違約風險。遠洋指出，附屬遠洋集團中國仍在積極籌措資金，但短期內流動性得到有效改善的難度較大，針對下月2日公司債券的本息兌付存在重大不確定性。

大摩指6月份全國房地產銷售數據進一步放緩，在新開工及房地產投資都顯示進一步疲軟的情况，該行已不會預期中央推出大招救樓市，近期央行從需求端着手的正面信號，令其持續預期中央或在未來數周於高線城市出招以穩定樓市，包括潛在持續政策寬鬆，如可能放寬一線城市的二套房首付比例，放寬核心二線城市的限購條件等。