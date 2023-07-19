恒大劣績震散內房 龍湖跌一成 碧桂園挫8%

中國恒大雖然為趕及下周境外重組會議前公布業績，不過因復牌條件複雜，包括要解除清盤令、交代恒大物業（6666）相關質押擔保等，市場擔憂中國恒大在9月底前未能完成復牌條件，仍有除牌風險。

國企遠洋地產預告境內債或違約

另外，昨日擁國企背景的遠洋集團亦披露，其境內附屬遠洋集團中國所發行的20億元境內公司債亦有違約風險。遠洋指出，附屬遠洋集團中國仍在積極籌措資金，但短期內流動性得到有效改善的難度較大，針對下月2日公司債券的本息兌付存在重大不確定性。

大摩指6月份全國房地產銷售數據進一步放緩，在新開工及房地產投資都顯示進一步疲軟的情况，該行已不會預期中央推出大招救樓市，近期央行從需求端着手的正面信號，令其持續預期中央或在未來數周於高線城市出招以穩定樓市，包括潛在持續政策寬鬆，如可能放寬一線城市的二套房首付比例，放寬核心二線城市的限購條件等。