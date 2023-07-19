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羅兵咸永道：推ESG須平衡競爭力成本

【明報專訊】上月國際可持續發展準則理事會（ISSB）發布全球通用的國際財務報告可持續披露準則，羅兵咸永道ESG可持續發展副主管合伙人方蘊萱表示，本港有足夠誘因推動企業加快ESG發展，惟企業落實ESG項目時需投入一定成本，尤其部分重污染的行業或需轉型，她認為企業需要考慮及後的競爭力、銷售，與成本之間取得一個平衡。

本港已訂立氣候行動藍圖，目標於2050年達至碳中和，港交所（0388）亦擬要求上市公司明年起逐步應用相關披露準則，加上香港作為中國城市之一，在國家碳中和上亦扮演着重要角色，推動ESG發展的誘因大。

大企業先推減排 可作中小企參考

在實際操作方面，羅兵咸永道ESG氣候變化與可持續發展業務總監羅兆鈞表示，企業計算溫室氣體的排放量是按照溫室氣體守則（GHG Protocol）分類，當中包括範圍1、範圍2和範圍3，而範圍3涉及上下游供應鏈的間接排放，涉及其他公司的數據，預料需花時間收集，不過本港已給予兩年過渡時間。

羅兆鈞續稱，ESG逐漸普及，當更多企業計算排放量，建立好企業自身的數據庫，則會方便其他有關企業計算入範圍3，即簡單將涉在供應鏈上的公司排放亦計算在內。羅兵咸永道亞太地區ESG氣候變化合伙人劉莉萍提到，現時已有不少追蹤排放的工具，以及解決方案助企業計算排放和減排。她認為，大企業率先推行減排策略，可為中小企奠定一個參考。

明報記者