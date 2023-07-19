比亞迪盈喜獲升目標價 新能源車股逆市做好

大摩料第三季銷情轉淡

比亞迪料上半年盈利按年升1.92倍至2.25倍，達105億至117億元（人民幣，下同）。摩根士丹利認為，該公司具良好成本控制和有利組合，有助上半年盈利增長，又指基於收入增長、汽車利潤率提高和去年低基數，反映在今年第二季盈利按年升1.29倍至1.72倍，達64億至76億元。

大摩維持比亞迪全年300萬輛的銷量預測，但預料第三季銷情將趨冷淡，相信第四季要每月平均29萬輛才能達成全年目標。該行維持對比亞迪「持平」評級及目標價215元不變。至於早前比亞迪擬投資10億美元在印度生產電動車和電池，大摩相信印度或成該公司在亞洲增長的市場之一。

沽空比例急升至41.9%

另一方面，中銀發表報告指出，比亞迪盈利高於該行預期，認為隨着品牌高端化和擴張海外市場，將是未來增長關鍵。另外中銀稱，比亞迪年初至今出口銷量略低於預期，下調2023至2024年銷量304萬至337萬輛的預測，但考慮到盈喜及較高汽車利潤率，上調今明兩年盈利達265億至285億元。中銀基於預測2023年30倍市盈率，維持「買入」評級，目標價提高至300港元。

值得留意的是比亞迪沽空比例由上周五（14日）的28.3%增至昨日41.9%，沽空股數升1.66倍至299.7萬股，成交金額達18.86億元，或反映投資者看淡股價後市走勢。