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渣打維持內地今年GDP預測5.4% 惟下調今明兩季增長 料內房下半年續弱

標籤：經濟

【明報專訊】中國日前公布第二季GDP增長後，多家外資大行調低今年GDP增長目標至約5%，惟渣打仍維持GDP預測為5.4%。渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽表示，日前出爐的第二季度GDP因低基數影響下，增長為6.3%，略好於渣打預期的增長5.8%，故雖調低第三、四季的增長預測，但仍維持今年全年GDP增長預測5.4%不變。

明報記者 江陵凱

丁爽續稱，由於中國內地5月及6月的經濟輕微改善後，令內地大規模政策出台改善經濟的可能性減少。再加上5月調查顯示，渣打中國開發商信心指數（China Developers Sentiment Index，CDSI）表現並不樂觀，由第一季度的40.6跌至第二季度的38.2；同時前日的住房銷售及住房投資的數據顯示負增長，預計內地房地產市場於下半年將繼續維持疲弱。

綜合相關因素，渣打因而分別下修中國今年第三、四季度GDP增長，由原本的5.5%、5.9%下調至5.3%、5.6%，但因第二季度GDP好於該行預期的5.8%，維持GDP全年增長預測5.4%。

信銀國際料內地第三產業今年增6%

另外，中信銀行（國際）首席經濟師卓亮認為，若今年中國第一、第二產業維持上年相若的增長水平，以及第三產業全年增長速度達6%，中國GDP可達全年增長5%的官方目標。

卓續稱，受疫情影響，中國第三產業去年全年增長僅為2.3%，而第三產業疫前十年平均增長為8.4%，但自疫情過後經濟開始重啟，第三產業今年上半年增長為6.4%，他相信第三產業絕對可以於今年按年增長6%。他續稱，內地物價溫和，央行減息機會較低，但預計今年下半年存款準備金率（RRR）降25點子。

大摩：內地息口下行空間大

內地周一公布第二季GDP增長為6.3%，略遜於市場預期的7.1%，多家大行亦隨後調低GDP預測。摩根士丹利發表報告，認為7月底政治局會議中，內地政府或會擴大地方發債額度來刺激基礎建設，如綠色建設及鐵路興建等。大摩亦認為內地在息口及RRR方面有更大的下行空間，以及或會為高端製造業提供稅收優惠。