moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美大型基金科技股持倉達上限 反映升勢集中少數股票嚴重

【明報專訊】《金融時報》指出，由於美國大型科技股持續強勢，許多美國大型投資基金，例如富達（Fidelity）、貝萊德（美：BLK）、摩根大通資產管理、摩根士丹利投資管理等旗下註冊為「多元化」的共同基金，在美國證交會（SEC）的分散投資規定下，將無法繼續增持一些熱門科技股。即使只是反映主要指數走勢的基金，也可能觸及增持上限。美股三大指數昨早段個別發展，納指早段下滑。

今年以來，標普500指數升約18%，並由7隻被稱為「Magnificent 7」的AI概念股領漲。它們包括五大傳統科技股「FAMGA」，即facebook母企Meta（美：META）、蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、Google母企Alphabet（美：GOOG）及亞馬遜（美：AMZN），加上Nvidia（美：NVDA）及Tesla（美：TSLA）。多隻基金的大型科技股持倉已達監管上限，反映升勢集中在少數股票的情况嚴重。

有基金公司改「非多元化」 集中押注

根據SEC要求，「多元化」共同基金不能將超過25%的資產，投入其重倉的股票。所謂重倉股，是指基金投資組合中，佔比超過5%的股票。若因為個別股票升值，令共同基金的重倉股價值，超過投資組合規模的25%上限，這些基金不會受到SEC懲罰，不過它們將不能繼續增持一些重倉股。例如5月底，富達價值1080億美元的Contrafund，就不能再買入Ｍeta、巴郡（美：BRK.A；BRK.B）、微軟和亞馬遜，因為這些股票在該基金投資組合的佔比已達32%。貝萊德的科技機會基金（Technology Opportunities Fund）也不能增持蘋果、微軟和Nvidia。

T Rowe Price等資產管理公司為應對監管限制，將旗下部分基金改為「非多元化」類別，以集中押注，但這需要股東同意，並可能流失傾向分散風險的客戶。投資限制對主要科技股的影響尚待觀察。納斯達克100指數亦將於下周一進行「特殊調權」（special rebalance），重新分配大型科技股的權重，應對權重過度集中於少數個股的問題。

大摩財富管理收入理想 股價早段升

昨公布的美國6月零售銷售額按月升0.2%，較分析師預期低0.3個百分點，但無礙道指和標普500指數早段上漲。以資產值計算，美國第二大銀行美銀（美：BAC）第二季投資銀行業務及交易表現勝於預期，利潤按年增長19%至74.1億美元，每股盈利88美仙，勝於分析師預期的84美仙，股價早段升逾3%。作為美銀主要收入來源的淨利息收入（貸款收入扣除支付給存戶的利息），在次季按年增長14%至142億美元，不過其升幅落後於摩通（美：JPM）、富國（美：WFC）和花旗（美：C）分別為44%、29%及18%的升幅。

由於交易表現下降，加上裁員帶來3.08億美元的遣散費支出，摩根士丹利（美：MS）第二季利潤按年跌12.5%至21.82億美元。不過大摩次季的財富管理收入按年升16%至66.6億美元，勝於預期，股價早段升近6%。

（綜合報道）

[國際金融]