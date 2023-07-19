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巴郡次季大手減持 錯過動視暴雪升浪

【明報專訊】微軟（美：MSFT）收購遊戲開發商動視暴雪（美：ATVI）的交易可望完成之際，「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B）已在第二季大手減持動視暴雪， 持股由3月底的6.3%，大幅降至1.9%，先行套現獲利，惟錯過了近期因交易達成的機會增加而掀起的升浪。動視暴雪股價早段輕微下滑。

微軟併購成功機會增

動視暴雪曾飈一成

美國一名聯邦法官上周二（11日）裁定，微軟可完成以750億美元收購動視暴雪交易，刺激其股價當天急升一成至90美元以上。美國第九巡迴上訴法院隨後作出對收購有利的裁決，令交易達成機會大增。

巴郡於2021年第四季建倉動視暴雪，購入價值近10億美元的股票。當時動視暴雪受性騷擾等醜聞困擾，股價由2021年初的逾百美元高位，到同年底跌至幾乎腰斬。巴郡強調其撈底建倉行動，早在微軟公布收購前完成。2022年，巴郡進一步將動視暴雪的持倉提高至接近10%。根據巴郡向監管機構提交的文件，截至今年6月30日，巴郡持有動視暴雪約1470萬股（持股1.9%），股票約值12.4億美元。

此外，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）計劃將德國柏林附近的超級工廠規模擴大一倍，將電動車產能提升至每年100萬輛，可能成為德國最大的汽車工廠。Tesla最近提交給當地官員的文件顯示，Tesla已申請擴建其位於德國東部勃蘭登堡州的工廠，現已獲得初步批准對該廠進行改造，但全面批准還有待完成環境影響研究。

（綜合報道）

[國際金融]