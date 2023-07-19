基金看好新興巿場債 受惠原材料價升 可藉ETF投資

霸菱美國高收益投資聯席總監Adrienne Butler表示，聯儲局在過去數月持續加息，但並無引發市場一直預期的最壞情况，如經濟衰退、失業率上升、企業盈利大幅下跌、違約增加等。相反，經濟數據表現好壞參半，甚至出現相對良好的情况。企業盈利普遍有所下滑，但服務及休閒相關領域的企業，以及受惠於基礎建設支出的企業均表現良好。化學品等周期行業的企業盈利疲弱，部分乃由於客戶正等待在關鍵商品投入成本下降後帶來的價格變動下跌。與此同時，儘管一些企業大幅裁員，但許多行業的勞工短缺問題依然存在，令失業率維持低位，消費者開支則維持穩定。

新興市場債發行人財務佳 違約率低

由於美國宏觀經濟環境優於市場預期，質素較低的信貸繼續跑贏大市，令許多預期投資級別債券會跑贏大市的投資者感到意外。事實上，此前怕錯失機會而避免投資風險資產的部分市場參與者，可能是促成風險資產持續大幅上升的因素。由於大部分發行人的財務狀况表現強勁，這些發行人的槓桿率與疫情前相比普遍較低，且利息保障倍數較高，因此高收益債券市場表現穩健。高收益債券市場的信貸質素仍處於歷史高位，其中目前BB及B級別債券發行人分別佔已發展高收益市場的52%及39%，CCC級別及以下的發行人僅佔9%。儘管在一些特殊情况下違約率小幅上升，但預計處於3%左右。即使經濟於今年稍後時間或2024年陷入衰退，違約率出現大幅上升的可能性亦較低，特別是考慮到許多發行人擁有充裕的現金作緩衝，並採取嚴謹的財務紀律。

美元歐元計價較本幣抗風險

另外，新興市場債券可以以發行國的當地貨幣或美元、歐元等強勢貨幣計價。這種簡單的區別可以對投資的風險和回報產生巨大影響。以強勢貨幣計價的新興市場債券往往比當地貨幣計價的債券承擔更高的信用風險。債券發行人如果是較小的經濟體，通常信用評級也較低，可能會發行以強勢貨幣計價的債券以吸引國外資金。另一方面，擁有充足資源、較穩定的經濟體更能夠負擔以當地貨幣發行債券，而回報更取決於當地經濟狀况、利率和通脹因素。債券以不同貨幣計價的話，發行動機也有差異。如韓國、泰國和捷克，以美元計價的主權債券很少，因為當地投資者偏好以自己國家的貨幣發行債券。

Lan Anh Tran表示，指數提供者對新興市場的定義不同。一個長期以來的爭議例子是，摩根大通和Bloomberg對韓國的分類意見不一，股票和債券資產亦然。摩根大通將韓國排除在其可投資的以當地貨幣計價的主權指數JPMorgan GBI-EM指數系列之外。但Bloomberg Emerging Markets Local Currency Government Diversified Bond Index中，以韓圜計價的債券約佔12%。排除像韓國這樣的大型市場，或會導致指數表現出現巨大差異。例如，在2013年至2015年新興市場債務陷入困境時，韓國債務的穩健回報緩衝跌幅，Bloomberg指數表現相對優於摩根大通指數。

留意指數對新興市場定義或不同

基金發行商也可以納入與指數提供商不同的特定市場。繼Bloomberg於2019年開始把以本地貨幣計價的中國債務納入其指數後，Vanguard也選擇了修改後的Bloomberg固定收益指數系列，以限制中國債務的佔比。因此，Vanguard的債券基金對中國債券的配置低於其他追蹤該指數且無相關限制的基金。Morningstar組別（Morningstar Categories）中最大的被動型基金為新興市場債券和新興市場當地貨幣計價債券的兩類。以iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF（美：EMB）為例，該基金自成立以來，在波動度與同類型的其他基金相似的情况下，該基金的年化回報率超過其類別的平均值1.24個百分點。

明報記者 龍彩霞

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