尋找打造品牌口碑的最佳時機

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選擇合適的時機來索取客戶評論

正常地Marketers都認為應該盡早拿到客戶評論。他們的觀點是，如果等得太遲，客戶就會忘記對產品的體驗和感受。可是，這種觀點不完全正確。事實證明，給予評論就如品嘗美酒，經過一段時間可以更精彩。當別人提醒你去完成評論時，會喚起經驗的回憶，但需要時間來思考和評估。給予客戶足夠的時間來思考和填寫用戶評論會更好。

用戶的好評值得等待

在Thomas McKinlay的研究文章中，他提到了兩個獨立的實驗，一個對韓國旅遊公司，另一個對大型服裝市場。這些實驗得出以下結論：對於旅遊公司，等待13天後再詢問評論，評論數量增加了68％。對於服裝產品，等待14天後再詢問評論，評論數量增加了39％。同時，值得留意的是，立即詢問實際上反而減少了評論的數量。Thomas的研究建議是：至少等待10天。

客戶的Happy Moment!

收集用戶評論最好當然是客戶開心滿足之時。如果產品帶來了突破，或剛好收到了正面回應，那就是客戶Happy Moment。此時此刻，要求用戶評論，不只更容易，也更大機會收到正評。此行動不只於網上，其實往往網下員工觀察更為精準，瞄準客戶Happy Moment不要羞於啟齒。在客戶體驗或使用產品或服務成功後，再次購買或重新訂購時，或是在社交媒體上標記品牌，都是絕好的行動時機。

選擇適合品牌的評價收集方式，網上網下並行，設計在每個Happy Moment索取評價，更應將以客戶評價建立品牌口碑訂為長期策略和自動化的一部分。

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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