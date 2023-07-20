大灣區GBA專題：暑假北上短遊 數據卡3方面比併

明報記者 劉敬華

市場上漫遊電話卡或數據卡選擇眾多，於本港購買數據卡或提供上網數據的漫遊電話卡的好處，為於內地城市不需使用VPN翻牆亦可連接各個本地常用的通訊軟件、社交平台、電郵及香港網站，如WhatsApp、Gmail、facebook及Instagram等。假若計劃於大灣區短遊兩三天，市面上不乏3日的內地漫遊儲值卡選擇，如中移動大灣區3日儲值卡及聯通內地、澳門及台灣3日上網卡，前者於內地可使用4G網絡，後者更可使用內地5G網絡，兩者均標榜支援數據共享至其他裝置，且數據於3日內可無限任用，但其實均設限制，當數據使用量達到指定上限，便會降低上網速度。

港買數據漫遊卡 毋須翻牆

有鑑於此，選擇時應比較全速使用數據上限、其後限速及價格。以上述兩張數據卡為例，聯通內地、澳門及台灣3日上網卡的高速數據用量上限為3GB（見表），較中移動大灣區3日儲值卡的全速數據上限2GB為高，至於限速方面，中移動大灣區3日儲值卡於2GB後上網速度最高為384kbps，聯通內地、澳門及台灣3日上網卡於3GB後可提供不低於512kbps的網速，再比較售價，參考兩家公司官網售價，聯通內地、澳門及台灣3日上網卡於官網售價為48港元，而中移動大灣區3日儲值卡的網購價為45港元，兩者價格相若下，以聯通內地、澳門及台灣3日上網卡可提供較高全速使用數據及其後限速，相對較為吸引。

逗留時間長 宜考慮多日數數據卡

對於經常北上、或到內地城市旅遊時間較長，又或是有較高數據用量需求的人士，不妨考慮日數較長的數據卡，惟要留意日數較長的漫遊電話卡或數據卡大多不設數據任用，以中移動大灣區365日數據卡為例，該卡於365日內的總數據量為8GB，即期內數據用量達8GB後上網服務將終止，需要為數據卡增值並購買數據，方可繼續獲得數據服務。儘管日數較長的數據卡價格可逾200元，但分攤平均每月計，每月費用可低至數十元。以3香港365日數據通行證-大灣區45GB卡為例，該數據卡於365日內提供40GB外遊數據及5GB外遊社交數據，官網售價為268元，即12個月計平均每月約22.33港元，若只計40GB外遊數據，12個月平均計每月數據用量可達3GB。

頻北上可考慮內地電訊商數據流量包

對於頻頻北上大灣區內地城市旅遊人士，也可考慮內地電訊服務商的數據流量包。目前港人於內地電訊服務商，如內地中移動，可以回鄉證作實名登記購買內地電話卡，一般可選擇預付300元人民幣，再用該預付額選購數據套餐及通話套餐，直至預付額耗盡再增值，並不需如香港般必須簽約上台。據了解，目前深圳區內的電訊數據服務套餐價，可低至每月8元人民幣享8GB數據。要留意的是，有關數據中是否包括定向流量，以內地中移動官網近日宣傳的15元人民幣20GB數據流量月包為例，該流量月包有效期為6個月，期內每月以15元人民幣可獲20GB數據，但當中只有5GB為通用流量，其餘15GB為定向流量，即該15GB只可用於指定應用程式，而此流量月包的定向流量主要針對有觀看視頻需要的用戶，因此定向流量適用於內地大部分視頻應用程式，如優酷視頻、愛奇藝、抖音及芒果TV等。

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