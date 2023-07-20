盈富成交近200億新高 沽空佔77% 北水164億淨流入港股 逾兩年最多

恒指昨低開189點，及後在岸人民幣兌美元一度跌穿7.22，拖累恒指跌幅曾一度擴大至304點，午後北水積極流入，在科網股帶動下反彈，大市跌幅一度收窄至11點，高見19,004點，收市跌63點；科技指數收報4114點，跌14點。

北水連續兩天淨流入，掃入目標繼續瞄準與港股恒指相關的盈富及恒生中國企業，分別淨入91.88億元及45.67億元，南方恒生科技（3033）亦錄北水淨入5.18億元，3隻ETF已吸143億元北水。惟值得注意的是，3隻ETF沽空比率同樣驚人，分別為77%、53.5%及70.9%。

科網股未止跌 匯控升見5年高

科網股普遍下跌，騰訊（0700）主要股東南非基金表明繼續減持，繼前日跌逾4%後，昨與美團（3690）、百度（9888）齊跌逾1%，阿里巴巴（9988）午後發力，逆市收升0.7%；市場再關注內房危機，但官媒指應進一步支持房企融資及銷售，加上有券商料內地推樓市寬鬆政策機會增加，內房及物管股逆市反彈，龍湖集團（0960）、碧桂園（2007）及碧桂園服務（6098）升2%至3%；匯控（0005）連升第5日，再升0.5%至63.25元，至近5年高位；上市第4日的巨星傳奇（6683），連跌兩天後昨反彈近三成創上市新高。

分析：北水急增似要撐住大市

阿仕特朗資產管理董事鄭家華表示，昨日北水急升，相信是要撐住大市指數，但由於無大方向，買入指數ETF較為穩陣，短期內料於18,500至19,500點區間徘徊。對於沽空比率再創新高同時，北水淨買入急升，有基金經理直言反映好淡爭持，但鄭指出「掃貨」與沽空亦可能是同一批投資者，目的對冲風險。

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股近期成交疲弱反映大市無明確方向，亦未完成探底，對後市仍要保持警惕，建議18,000點附近才趁低分注吸納。

明報記者