CFETS人幣指數受壓 續錄兩年半低位

【明報專訊】人民幣兌美元連續第三日下跌。儘管人行繼續透過開出偏強中間價以釋出支持人民幣匯率穩定的信息，惟隨中國剛公布的一連串經濟數據後，市場對內地下半年務必維持寬鬆貨幣政策更深信不疑，拖累人民幣近期兌美元再度轉弱；投資者對中國經濟前景的憂慮促使A股跑輸全球主要股市，反映人民幣兌一籃子貨幣匯率的CFETS人民幣匯率指數續創兩年半低位。
昨日在岸及離岸人民幣同跌穿7.22元水平，當中離岸人民幣最多跌0.57%至7.2342元，截至昨晚9時，仍貶價至7.2309元。人行中間價報7.1486元，較市場預測均值明顯偏強275個點子（1萬點子等於1元），為連續15日開出偏強中間價。不過，在岸人民幣仍低見7.223元，貶價0.51%，昨收報7.222元，跌0.5%。彭博模擬的實時CFETS指數跌向95，繼續刷新2021年初來新低。
中信首席經濟學家明明發表報告表示，內地寬幣周期尚未結束，考慮下半年政府債發行節奏、中期借貸便利（MLF）到期壓力等因素，加上8月流動性需求較大，預料今季人行仍有空間降準。假如人行進一步降準，或將拖累人民幣貶值。事實上，出口可能受益於人民幣貶值，因此，市場人士猜測人行未必會大力扭轉人民幣貶值的走向。
另一方面，港元拆息全線上升，當中，與樓按相關的1個月拆息創近1個月最高，升6.92點子至5.09762厘。隔夜拆息升1.61點子至5.01607厘；3個月拆息升6.49點子至5.12827厘；6個月拆息升3.64點子至5.16607厘；12個月拆息升3點子至5.27185厘。港元亦高見7.8034元創半年以來最強，截至昨晚9時，港元報7.8073元。