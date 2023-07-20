CFETS人幣指數受壓 續錄兩年半低位

昨日在岸及離岸人民幣同跌穿7.22元水平，當中離岸人民幣最多跌0.57%至7.2342元，截至昨晚9時，仍貶價至7.2309元。人行中間價報7.1486元，較市場預測均值明顯偏強275個點子（1萬點子等於1元），為連續15日開出偏強中間價。不過，在岸人民幣仍低見7.223元，貶價0.51%，昨收報7.222元，跌0.5%。彭博模擬的實時CFETS指數跌向95，繼續刷新2021年初來新低。

分析：人行本季仍有降準空間

中信首席經濟學家明明發表報告表示，內地寬幣周期尚未結束，考慮下半年政府債發行節奏、中期借貸便利（MLF）到期壓力等因素，加上8月流動性需求較大，預料今季人行仍有空間降準。假如人行進一步降準，或將拖累人民幣貶值。事實上，出口可能受益於人民幣貶值，因此，市場人士猜測人行未必會大力扭轉人民幣貶值的走向。

另一方面，港元拆息全線上升，當中，與樓按相關的1個月拆息創近1個月最高，升6.92點子至5.09762厘。隔夜拆息升1.61點子至5.01607厘；3個月拆息升6.49點子至5.12827厘；6個月拆息升3.64點子至5.16607厘；12個月拆息升3點子至5.27185厘。港元亦高見7.8034元創半年以來最強，截至昨晚9時，港元報7.8073元。