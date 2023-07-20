PIEAA：三成會計行缺人手 倡准輸入人才

指移民潮對行業造成一定壓力

調查於去年10月至今年2月進行，逾313名會計從業員及學生參與了調查。調查發現，大多數受訪者表示會繼續留在業界發展，但資歷較淺者或會在1年內離開。調查亦發現業內現時女性的比例更高。以入職數字計，女性佔比較男性多，但隨着年資增長，女性的比例愈見減少，如取得會計師牌的女性已降至佔一半；再進一級、取得執業證的會計師更是陽盛陰衰，反映中層階級的女性流失率更高。

陳錦榮引述會計師公會數據指，近年會計學生入行數目減少，如去年入行的學生數目便減少18%。他認為，會計師事務所應更著重員工之間的工作與生活平衡，例如提供彈性工作時間等，並為在職母親提供更多便利。

最近政府積極「搶人才」擴大人才清單，惟未包括會計界人士。陳錦榮直指政府未將會計界放入考慮當中，反映調查未夠全面。他指，即使有公司提供吸引的薪水，亦未能填補高中端人才空缺，出現「斷層」問題。被問及其他地方的會計準則或與本港不同，陳錦榮回應，由於本港採用國際通用的會計準則，除美國以外，與英國、澳洲、加拿大相同，而中國會計準則由1996年起已與國際準則趨同，輸入人才只需成為香港會計師公會成員，以及註冊會財局相關牌照便可。

協會副主席盧華基提到，香港會計師事務所不少業務為審核在港上市的內地公司，與內地連接緊密，料輸入內地人才可以增強與內地企業的溝通，更了解其運作情况，助內地企業來港上市，有相輔相成的作用。