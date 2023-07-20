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花旗憂受累高息環境 料港下半年樓價跌6%

【明報專訊】花旗發表報告表示，高息率環境繼續遏抑本港樓市，買家入市態度觀望，即使港府早前放寬樓按措施，惟住宅交投依然淡靜。報告又指出，二手交投連續三周處於低水平，預料本港樓價調整期至少維持至今年底，並估計下半年樓價跌6%。

指新盤預售反應冷淡 二手成交仍處低位

報告提到，上周六（15日）兩個新盤預售反應冷淡，包括泛海國際（0129）的洪水橋匯都I售出64個單位，僅佔推出188個單位的34%；以及嘉里建設（0683）、信置（0083）、太古地產（1972）和港鐵（0066）合作發展的港鐵黃竹坑站海盈山推出108個單位中售出54%。花旗相信，高息率環境持續對住宅市場構成壓力，而買家在美國聯儲局本月加息後態度觀望。

另外花旗指出，上周末（15日至16日）一手交投錄得超過145宗，包括匯都I、海盈山1、KOKO MARE，以及其他項目如HENLEY PARK等。不過，花旗認為一手交投按周上升主要是發展商推出新項目，整體而言，相信一手交投會逐漸減少，反映整體需求遜於預期。

至於二手方面，花旗表示，據美聯物業於本月3日至7日的數據，本港35個重點屋苑的二手交投按周跌17.5%至33宗，相比歷史平均66宗，仍處於非常低水平。花旗認為，若二手交投持續處低水平，意味樓價開始調整，預計是次調整至少持續到今年底，預料下半年樓價跌6%。