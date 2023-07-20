moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

偉易達：成本增長放緩 產品毋須加價

【明報專訊】偉易達（0303）主席兼行政總裁黃子欣表示，隨着疫情後供應鏈正常化，原材料價格回復正常水平，成本增長開始放緩，為毛利率帶來正面影響，目前未見需要提升產品價格。

逐漸拓展中國以外生產線

黃子欣昨日於股東大會後見傳媒，被問到人民幣走弱對其業務影響時，他回應，這對工廠成本而言是有所幫助，因為公司大部分工廠設於內地，以人民幣結算，但原材料方面則是用美元交易，人民幣轉弱對其業務並無直接影響。他績稱，曾有客戶憂慮偉易達所有產品於中國製造，擔心其風險問題，於是公司決定改變生產策略，由以往完全依賴中國工廠生產，變為逐漸拓展中國以外的生產線，如馬來西亞和墨西哥等，如今兩地生產線佔公司生產比例的25%。

黃子欣亦指出，歐美經濟在加息周期下已步入衰退階段，影響消費者信心及購買力，雖見市場整體疲弱，目前訂單收貨時間有所拖長，但未見訂單有明顯削減情况，未來幾個月將花更多精神留意銷售情况，按銷量作調整，確保公司今年營業額表現平穩。

拓智能化自動化 平均每年削5%至10%人手

黃子欣亦提到中美關係對其業務整體影響不大，旗下玩具產品大部分入口均為零關稅，並無受入口稅影響。此外，他表示，公司開始智能化及自動化，現時平均每年削減5%至10%人手。