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商務部：研放寬外資投資上市公司

【明報專訊】國家商務部發布今年1至6月內地實際使用外資金額7037億元人民幣，按可比口徑按年降2.7%，是2020年5月後新低。商務部稱將推動合理縮減外資准入負面清單，進一步取消或放寬外資准入限制，以及進一步放寬外國投資者對上市公司戰略投資限制等。

首6月內地實際使用外資金額降2.7%

上半年內地實際使用外資金額倒跌，是3年來首次，商務部副部長郭婷婷昨出席國新辦記招時表示，內地將出台進一步優化外商投資環境的政策，保持與外資企業常態化溝通交流，落實好便利商務人員辦理簽證，將研究支持新能源汽車開拓國際市場。

出席同一場合的商務部外國投資管理司司長朱冰表示，今年以來世界經濟恢復放緩，全球跨國投資低迷，全球短期使用外資數據波動，並不影響外商投資持續看好內地，隨着政策顯效和營商環境優化，內地將持續成為外商投資熱土。朱冰稱，去年全球跨國投資下降12%，今年也面臨着比較大的下行壓力，全球跨國投資低迷，國際引資競爭加劇，引資外部環境更加嚴峻複雜。但同時中國經濟韌性強、潛力足、長期向好基本面沒有改變，開放的大市場為各國企業發展提供了更多機遇等。

朱冰指出，下一步將重點開展四個方面工作，包括將推動合理縮減外資准入負面清單，修訂《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》，進一步放寬外國投資者對上市公司戰略投資限制。同時將聚焦外資企業重點反映的公平競爭、投資便利化、要素保障等共性訴求，推動出台新一批優化外商投資環境、大力吸引外商投資的政策措施等。商務部對外貿易司司長李興乾指出，內地外貿產供鏈有強大韌性，重點外貿企業有積極變化，新的外貿訂單簽訂情况持平和成長的企業佔比在回升。商務部將幫助企業積極應對不合理的貿易限制措施。