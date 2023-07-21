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恒指升勢曇花一現 3連跌累瀉485點

標籤：經濟

【明報專訊】外管局出招穩定人民幣匯價，在岸及離岸價顯著反彈，加上中央提出促進民企壯大意見，支持港股短暫反彈，曾升逾260點，但收市倒跌24點，連跌3日，萬九關得而復失。港股通下的北水大舉流出達138億元，為近兩年半以來最多。市場人士稱，大市仍存在不少隱憂，萬九點值博率不高，形容現時市况是「有波幅，冇升幅」。

恒指昨高開50點，早段升幅隨即擴大，最多升263點，高見19,215點，之後升幅收窄，最多倒跌63點，收市報18,928點，跌24點。恒指連跌3日，累跌485點。國指跌17點，報6364點。科指收報4063點，跌1.24%。大市全日成交1048億元，連續兩日超過1000億元。

北水淨流出138億 兩年半最多

港股通下的北水終止連續2日流入，淨流出達138億元，是自21年2月24日後最多。北水周三主力掃入的盈富（2800）及恒生中國企業（2828），昨日遭北水狠沽，分別淨走資92.3億及45.9億元。盈富及恒生中國企業全日成交分別達197.6億及96.8億元，續為成交榜首兩位。滬深股通下的南水，則略3.47億元人民幣小量淨流入，終止連續2日流出。

中央、國務院發布有關促進民營經濟發展壯大意見，重磅民企科網股擊支持作用不大。騰訊（0700）主席馬化騰指意見有助堅定民企信心，騰訊收報332.8元，微跌0.06%；小米（1810）、美團（3690）及阿里巴巴（9988）跌幅不足1%。

為提振房地產需求並穩定市場預期，彭博報道內地考慮放鬆一線城市購房限貸政策，內房、物管股炒上，碧服（6098）升3.7%，是表現最好藍籌；碧桂園（2007）、龍湖（0960）升約3%；中海外（0688）、華潤置地（1109）升約2%。

舜宇光學（2382）發盈警，並遭多家券商下調目標價，收市大跌13%，為表現最差藍籌及科指成分股。

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，目前市場仍等待內地是否有更多刺激經濟政策，不過，就算有利好政策出台，市場亦會趁好消息出貨；相反，如政策不符合市場預期，市場又有藉口沽貨，因此目前大市存在不少隱憂，恒指在18,000至19,500區間徘徊，但他偏向較淡及保守，認為投資者要小心。他又指，萬九點值博率不高，形容目前市况是「有波幅，冇升幅」。