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維達半年少賺81% 中期息維持不變

標籤：經濟

【明報專訊】維達（3331）公布截至6月底中期業績。受累高價位的庫存影響和成本通脹壓力，淨利潤下降81%至1.21億元，集團指儘管木漿價格自去年底開始逐步下調，惟上半年成本仍受過去相對較高價位的庫存影響，對毛利率仍存壓力、因而按年跌6.9個百分點至25.1%。集團宣派中期股息每股10仙，與去年同期相同。

維達昨開市前公布業績，開市後股價最低見17.76元見8個月低位，收報18元，跌1.32%，成交2890萬元。

集團今年上半年收益升4%至100.7億元，主要來自中國內地業務，佔78.2%。然而在銷售成本上漲13%下，毛利下降18.5%至25.27億元；EBITDA則下跌42.3%至8.18億港元。分類業務方面，紙巾業務剔除匯率影響後，收入按年升5%至83.61億元，毛利率則下跌5.4個百分點至23.8%；個人護理業務收益則按年下跌0.5%至17.08億元。期內集團總銷售及營銷費佔比按年下降0.3個百分點至19.3%，總行政開支費佔比（包括金融資產的淨減值損失）下降0.2個百分點至4.8%。整體經營溢利下降81.8%至1.37億元。

稱將繼續投入電商及新渠道

集團展望未來通脹壓力有望緩解，會繼續克服宏觀市場不利因素，投入於高端品類、高利潤品類和個人護理業務及主要品類，推動未來於所有主要市場可持續盈利增長。另集團將繼續投入於電商及新渠道，以加強在內地市場的領先地位。