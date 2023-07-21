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Tesla次季毛利率降至18.2% 受累減價促銷 馬斯克：倘宏觀經濟不穩將續減價

【明報專訊】Tesla（美：TSLA）為提升銷量而犧牲利潤的策略漸見影響。面對多輪減價促銷，Tesla第二季整體毛利率降至18.2%，顯著低於去年同期的25%，亦是16個季度以來最差的表現。雖然Tesla季度收入達到破紀錄的249億美元，但考慮到第二季交付量按年大增83%至超過46.6萬輛，惟收入按年升幅只有47%，突顯了減價的影響。不過Tesla行政總裁馬斯克警告，若宏觀經濟不穩定，仍會進一步減價。

除維持薄利多銷的策略，馬斯克又計劃增加研發開支，準備在明年底前斥資「遠超」（well over）10億美元，打造名為「Dojo」的內部超級電腦項目，處理大量數據，包括行車視頻，以推進自動駕駛軟件的發展。此外，由於今夏廠房須暫時關停進行設備升級，故Tesla第三季生產可能輕微受阻。潛在的減價措施，加上研發開支大增等，都令投資者憂慮Tesla的盈利前景，該股昨早段股價挫4%。

投資者憂盈利前景 早段股價挫4%

Tesla自去年底以來，在美國、中國等市場減價促銷，以減少庫存，應對愈趨激烈的市場競爭及經濟不確定性。例如美國的Model Y長續航版售價，今年以來下調了四分之一。

馬斯克周三重申，犧牲毛利率來生產更多電動車確實是有意義的，若宏觀經濟狀况不穩定，將不得不繼續減價。

他為減價措施辯護，指利率大幅上升時，有必要降低車價，因為顧客支付的利息會增加買車的成本。Tesla當前的挑戰，是電動車庫存積壓愈來愈多。該公司表示，目前其全球庫存量為16天，遠高於一年前的4天。

不過透過減價去庫存，令Tesla的電動車業務毛利率受壓。Tesla未披露電動車業務的毛利潤。據路透社推算，其次季的電動車業務毛利率（不包括碳排放額度利潤），由第一季的19%降至次季的18.1%，並遠低於去年次季的26%，是2017年底以來最低。不過受惠於電池原材料成本下滑等因素，Tesla次季利潤仍按年增長20%至27億美元。經調整每股盈利為91美仙，高於分析師預估的82美仙。

馬斯克重申今年交付量可達180萬輛

Tesla表示，政府的稅務抵免等，有助降低每輛車成本，但由於電動小型貨車Cyber​​truck即將開始交付、人工智能（AI）項目上馬，加上新款4680電池增產等，都會令營運開支上漲。市場人士指出，像Cyber​​truck這種新車型，可助Tesla維持較快的銷量增長，不過這款貨車可能要至明年才能大量上市。

馬斯克重申，今年全年整體交付量仍可望達到180萬輛的目標，較去年的131萬輛交付量增長近四成。整體而言，Tesla次季的盈利和收入均超出預期，且交付量創新高。不過由於其股價今年以來升1.5倍，令市場對財報的預期極高。

（綜合報道）

[國際金融]