Netflix次季付費訂戶增590萬遠勝預期

【明報專訊】打擊用戶共享密碼的措施見效，串流媒體巨擘Netflix（美：NFLX）第二季的付費訂戶增長590萬戶，較分析師預測的200萬高出近兩倍。雖然Netflix次季訂戶總數按年增長8%至2.384億戶，但訂戶增長未充分轉化為銷售升幅。Netflix次季銷售額按年僅增2.7%至81.9億美元，低於分析師預期。這部分由於外匯匯率及部分市場減價促銷所致。Netflix預計，第三季銷售額為85.2億美元，低於分析師平均預期的86.7億美元。
好壞參半的業績觸發獲利盤湧現，Netflix昨早段股價挫逾8%，回吐了上周五至周三以來的升幅。市場不滿Netflix及Tesla（美：TSLA）的季度表現，拖累納指早段跌逾1%。強生（美：JNJ）第二季收入及調整後盈利勝預期，並上調全年預測，股價早段升逾5%，帶動道指早段升近200點。
Netflix將訂戶增長，主要歸功於打擊密碼共享的措施。今年5月，Netflix開始向逾100個國家及地區的訂戶，收取與他人共享密碼的費用，又或由使用他人密碼的觀眾自行付費。Netflix原預期新措施會令更多人取消帳戶，幸而新訂戶數量最終高於取消的帳戶。Netflix預計，未來數月的銷售增長可望加快。
隨着訂戶維持增長， Netflix昨宣布在美國和英國市場淘汰價格最低的無廣告套餐，現有訂戶仍可繼續訂購該套餐，而新訂戶只能訂閱價格更高的無廣告套餐，又或附廣告的廉價套餐。
Netflix將2023年自由現金流預測，由此前至少35億美元，上調至50億美元，主要由於編劇和演員罷工導致製作停止。