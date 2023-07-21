moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

彭博：蘋果研發「Apple GPT」

【明報專訊】彭博社資深記者Mark Gurman引述知情人士稱，蘋果公司（美：AAPL）正暗中開發自家人工智能（AI）聊天機械人，有望挑戰OpenAI的ChatGPT及Google的Bard。據稱，蘋果已建立自家框架，用以創建大型語言模型，並借助這個被稱為「Ajax」的基礎，創建出被內部工程師稱為「Apple GPT」的聊天機械人，並打算在明年發布一項與AI相關的「重大聲明」。

擬明年發布AI相關「重大聲明」

消息指這項AI計劃由蘋果機器學習及AI負責人John Giannandrea及蘋果軟件工程主管Craig Federighi領導，正準備增聘人手。有內部人士透露，蘋果的Ajax框架基於Google的Jax機器學習框架開發，並在Google Cloud運行。有蘋果員工稱，蘋果的AI工具基本上複製了ChatGPT、Bard及微軟的Bing，並沒有創新的功能或技術，因此暫未有向消費者發布的計劃，蘋果目前仍在積極研究，改進相關技術。

此外，歐盟統計局昨晚公布，歐元區今年第一季GDP按季持平，上修了此前按季收縮0.1%的數據，避免陷入技術性衰退。歐元區在去年第四季的GDP按季收縮0.1%。歐元區今年第一季GDP按年增長1.1%，去年第四季按年增長1.7%。

（綜合報道）

[國際金融]