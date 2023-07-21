彭博：蘋果研發「Apple GPT」

【明報專訊】彭博社資深記者Mark Gurman引述知情人士稱，蘋果公司（美：AAPL）正暗中開發自家人工智能（AI）聊天機械人，有望挑戰OpenAI的ChatGPT及Google的Bard。據稱，蘋果已建立自家框架，用以創建大型語言模型，並借助這個被稱為「Ajax」的基礎，創建出被內部工程師稱為「Apple GPT」的聊天機械人，並打算在明年發布一項與AI相關的「重大聲明」。
消息指這項AI計劃由蘋果機器學習及AI負責人John Giannandrea及蘋果軟件工程主管Craig Federighi領導，正準備增聘人手。有內部人士透露，蘋果的Ajax框架基於Google的Jax機器學習框架開發，並在Google Cloud運行。有蘋果員工稱，蘋果的AI工具基本上複製了ChatGPT、Bard及微軟的Bing，並沒有創新的功能或技術，因此暫未有向消費者發布的計劃，蘋果目前仍在積極研究，改進相關技術。
此外，歐盟統計局昨晚公布，歐元區今年第一季GDP按季持平，上修了此前按季收縮0.1%的數據，避免陷入技術性衰退。歐元區在去年第四季的GDP按季收縮0.1%。歐元區今年第一季GDP按年增長1.1%，去年第四季按年增長1.7%。