葉創成：參考瑞銀智慧 備現金抽新股

【明報專訊】隨着今年以來港元定存息率回升，筆者多次在本欄透露已把閒置資金用來敍做定存，恒指年初至今錄得跌幅，上述策略總算可持盈保泰。投資總要向前望，筆者昨日參加瑞銀全球投資銀行部副主席兼大中華區總裁李鎮國主講的資本市場回顧與展望媒體分享會，認同他的觀點，相信本港首次公開發售（IPO、新股）市場下半年有機會轉旺，因此已決定日後定存到期不再續期，轉為買入港元貨幣基金或直接持有現金，增加靈活性，準備認購IPO，下文將會詳細交代。