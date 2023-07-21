葉創成：參考瑞銀智慧 備現金抽新股

【明報專訊】隨着今年以來港元定存息率回升，筆者多次在本欄透露已把閒置資金用來敍做定存，恒指年初至今錄得跌幅，上述策略總算可持盈保泰。投資總要向前望，筆者昨日參加瑞銀全球投資銀行部副主席兼大中華區總裁李鎮國主講的資本市場回顧與展望媒體分享會，認同他的觀點，相信本港首次公開發售（IPO、新股）市場下半年有機會轉旺，因此已決定日後定存到期不再續期，轉為買入港元貨幣基金或直接持有現金，增加靈活性，準備認購IPO，下文將會詳細交代。
李鎮國的觀點言簡意賅，本港IPO上半年發行規模總額只有18億美元，不及2021年上半年高峰期十分之一，原因是港股期內表現不理想，當中包括三大負面因素：（1）美國持續加息；（2）中美關係緊張及（3）內地經濟增長遜預期。他認為，假如上述三大負面因素淡化，恒指下半年重上20,000點，IPO市場將轉旺；而且中國證監會於3月31日起實施《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及5項監管配套指引後，市場適應需時，上季來自內地的大型IPO相對減少，假如下半年港股市况轉旺，這些IPO料將蜂擁而上。
值得一提的是，筆者在《Money Monday》第387期（2月27日出版）封面故事曾專訪瑞銀全球投資銀行部中國區主管朱正芹，當時她預測本港IPO市場在第二季末、第三季初有機會轉旺，結果上月開始掛牌的大部分新股至今穩守招股價之上，當中藥師幫（9885）股價更勁升近倍，可見瑞銀作為本港IPO市場龍頭保薦人之一，準確掌握市場脈絡，因此李鎮國上述觀點亦值得參考。
筆者對本港IPO市場下半年回暖寄予希望，原因是新股市場暢旺時，由截止認購至掛牌首日往往僅約一周，便可賺取可觀回報，例如在2021年6月16日掛牌的時代天使（6699）首日收報401元，較招股價173元勁升1.3倍，以每手200股計可賺4.5萬元，短期回報之高並非定存所能比擬。當然，時代天使一手中籤率僅1.5%，要認購逾2000萬元才可穩獲一手，抽中需要財力或運氣，而提早預留資金作準備則屬必須。
雖然港股今年以來市况艱難，惟筆者期內在本欄推介的同仁堂國藥（3613）及金邦達寶嘉（3315）至今仍錄得正回報，而《明報》書展訂閱優惠由現時至下周二（25日）線上線下同步放送，希望讀者能多多支持，畢竟讀者的支持對新聞工作者來說是最重要。