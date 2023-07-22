余偉文：理財通3招優化達共識 擴產品範圍 降投資者門檻 簡化銷售

明報記者 歐陽偉昉

跨境理財通在2021年9月公布，惟出於跨境監管考慮，銀行不能主動就對方銀行的理財產品向客戶推銷或作出投資建議，只能被動等待客戶查詢，產品範圍亦只納入中至低風險的基金，推出以來反應只屬一般。截至今年6月底，內地客戶通過理財通持有10.87億元（人民幣，下同）港澳投資產品，投資基金和債券只佔2300萬元和500萬元（見圖），其餘97.42%為存款。截至上周日（16日）內地資金經南向通淨流向港澳合共11.51億元，只使用1500億元額度的0.77%。

基金公會冀納股票為主混合基金

跨境理財通推出以來，金管局過去曾多次提及與內地研究作進一步放寬，而業界亦對擴大理財產品範圍等有期望。投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，歡迎兩地監管部門達成共識，她未有措施公布時間，期望今年9月理財通兩周年時會有消息。業界一直期望提高理財通產品的風險等級，她指即使只獲納入中高級風險產品，增加股票為主的混合資產基金，已可令產品多元化，幫助客戶建立更均衡的資產組合。

基金公會曾建議讓本地銀行可主動就理財通產品，向客戶作出推介或給予投資建議，黃王慈明表示未有如何「簡化」銷售流程內容，惟最終若未能作出投資建議意見，或讓業界派員到對方銀行進行推廣，仍稍有欠缺，不過作出放寬的第一步都是好事。對於或會放寬南向通客戶需有100萬元淨資產的門檻，她認為目前最重要是要增加投資者對理財通的認知。

除跨境理財通外，余偉文表示新近推出的互聯互通項目亦有優化空間，例如當局在債券通南向交易，在擴大產品、投資者範圍，委任更多造市商等項目，與內地部門也已有共識，期望可盡快公布推出。

港交所（0388）上月推出股票港幣人民幣雙櫃台交易，余偉文表示，內地各部委均支持在南向通加入人民幣交易，不過兩地交易所均需探討技術細節，期望早日完成並宣布。參與訪京的銀行公會主席孫煜表示，作為新的交易模式，市場正在熟悉新流程和機制，首先關注交易是否順暢，相信交易量會逐步提升和擴大，業界亦會配合推動人民幣證券納入南向通，對人民幣櫃台未來發展很有信心。