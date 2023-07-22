若美加息 料港息跟上

與樓按相關的1個月拆息周四（20日）升至16年高位後，昨終止4連升，下跌1.77點子（1元等於100點子）至5.1914厘。隔夜拆息跌穿5厘，下跌11.87點子至4.9118厘。中長線拆息方面，3個月拆息下跌3.63點子至5.198厘，6個月拆息下跌0.89點子至5.238厘，12個月拆息則升0.63點子至5.2945厘。

指銀行用貼現窗屬正常

截至昨晚8時，港元下跌26點子（1元等於1萬點子），報7.8168。聯儲局前主席前主席伯南克周四指本月將為今次周期最後一次加息，預期未來6個月美國通脹將持續降至3厘水平，帶動美匯指數昨日一度跌穿101點水平，截至昨晚8時報101.12，上升0.29點。

近月本港銀行使用貼現窗次數和金額均有所增加，余偉文重申貼現窗是結算安排的恒常措施，目前總結餘足夠銀行資金應用和流動性管理，若有銀行一時未必足夠應付客戶資金要求，便可利用。他表示，銀行動用貼現窗補足流動性管理，實屬正常並不需要擔心。