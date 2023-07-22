碧桂園境內債大跌 累股價插5.5%

稱今年將交付70萬伙

隨着近日內房股中國恒大（3333）公布負債增至逾2.4萬億元人民幣，引起市場加緊關注內房債務問題。事隔不久，昨日碧桂園的境內債更明顯受壓。當中碧桂園一筆2026年到期、票面利率2.7厘的美元債，一度下跌12%，更觸及去年11月11日以來最低水平。該集團的多隻境內債更大跌及因為債價出現異常波動，因此掀起臨時停牌潮，其中「21碧地03」、「21碧地02」跌逾30%；「19碧地03」跌逾29%；「21碧地01」跌逾27%；以及「21碧地04」跌逾26%。「19碧地03」下午更停市近兩小時。

對於內房債務在本港銀行的信貸風險，銀行公會主席孫煜指本港銀行一直以審慎原則進行風險管理，並一直留意事態發展，認為未來內房相關風險仍然可控。他又指，全球經濟受壓對部分客戶經營財務帶來挑戰，利率趨升也不利企業償付能力，香港銀行業風險管理面臨一定挑戰，需要對資產質量變化保持警惕，不過本港銀行的整體風險可控。

近期已獲雙幣定期貸款融資

銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武指出，近期雖然碧桂園有獲得雙幣定期貸款融資等好消息，但是仍然見到債價下跌，與市場擔心內房股包括碧桂園等是否有能力償還債務，及內地的支持房企政策欠具體不無關係。他說：「投資者普遍觀望碧桂園如何處理好明年初到期的美元債」。尤其在最近有半國企背景的內房股在償還債務未能到位，已經引起投資者擔心碧桂園或有同類機會發生。個別就算已經採取延債措施去實施重組的內房，遇到今年第一季後銷售再吹冷風並告轉弱，更令期待內房復蘇的投資者失望，並擔心在收入欠佳下，又要再重組。他相信，投資者現時很實際，大多要看「show me money」，及看當局有否具體救市措施。