證監倡聯交所加強審查IPO承配人

指上市科太依賴獨立性確認書

檢討期間，證監會評估了聯交所上市科的一般營運、流程及程序，並對聯交所就審核主要或規模更大的收購事項及出售事項的通函所載的業務估值、執行首次公開招股《配售指引》和審閱首次公開招股承配人名單的表現進行更深入的檢討。

檢討報告中提到，某些個案顯示了與承配人名單有關的預警迹象，保薦人或配售經紀曾經替換「有問題」的承配人及更改承配人名單。其中至少一宗個案中，首次公開招股審查個案小組原應可更適時地識別，並跟進涉及獲呈交的承配人名單的潛在問題。報告又指出，上市科對獨立性確認書的過分依賴，可能會導致無法偵測到關連承配人，並不當地容許它們承接首次公開招股的股份配售。

冀FINI助識別須預警迹象

不過，報告同時提到，港交所即將推出的首次公開招股結算平台FINI可將香港的首次公開招股結算流程簡化和數碼化。料系統能夠以該專門技術功能及能力來自動偵測承配人名單中的錯誤和重複的申請。證監會建議交易所考慮FINI下的新流程及政策，檢討其審閱承配人名單和配發結果公告的內部指引，以進一步提高承配人審閱流程的效率及成效。長遠則宜考慮能否在FINI中引入新功能，以助識別值得注意的預警迹象。